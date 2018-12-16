«سانتا» يوزّع الهدايا.. وكرنفالات تنثر المرح في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمناسبة موسم الأعياد، ورأس السنة الجديدة، زينت الفعاليات الاحتفالية مركزي ميركاتو وتاون سنتر جميرا، في دبي، لتتيح للزوّار قضاء أوقات مبهجة، وسط زينة الأعياد والعروض والأنشطة الشيقة التي تناسب كل أفراد العائلة.

وخصصت الفعاليات مساحة كبيرة للصغار، إذ تبدأ رحلتهم المشوقة مع العروض المسرحية المستوحاة من أجواء الأعياد، مثل مسرحية هاري وملك الثلج وحكاية رجل خبز الزنجبيل، وسيتسنى للصغار لقاء «سانتا والأقزام» والتقاط صور تذكارية معهم، بالإضافة إلى مشاهدة كرنفالات المرح والعروض الجوالة التي تجوب أنحاء «ميركاتو» مع موسيقى الأعياد. كما سيضم جدول الفعاليات ورش عمل فنية للأطفال، يتعلمون خلالها كيفية صنع رجل الثلج والعديد من ديكورات وزينة الأعياد. وأعلن «تاون سنتر جميرا» أن الصغار سيحظون بفرصة لقاء «سانتا والأقزام»، والتقاط صور تذكارية معهم كل يوم سبت، وسيكونون كذلك على موعد مع الحكايا في بيت الأقزام الذين سيوزعون الهدايا على الصغار، لرسم البسمة على وجوههم.