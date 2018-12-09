الشيخوخة تدفع اليابان إلى السماح بدخول مزيد من المهاجرين

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

وافق البرلمان الياباني أمس، على مشروع قانون لإصلاح نظام التأشيرات من أجل السماح بدخول مئات الآلاف من العمال المهاجرين، في مسعى لمعالجة نقص العمالة.

ويغطي نظام التأشيرات الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل، 14 من المجالات التي تعاني نقصاً في العمالة.

وكانت اليابان تقليدياً تعارض الهجرة، ولا تستقبل أي لاجئين، ولكنها تكافح حالياً للتعامل مع تبعات شيخوخة السكان بسرعة. وقدمت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو ابي مشروع القانون، على الرغم من الانتقادات الشديدة من المعارضة.

وسيوفر النظام الجديد نوعين من التأشيرات؛ سيمنح أحد النوعين الفرصة للمتدربين لتمديد تأشيراتهم لخمس سنوات أخرى إذا تمكنوا من اجتياز اختبار لغوي أساسي. والنوع الثاني سيمنح تأشيرات دخول طويلة الأجل إلى العمال ذوي المهارات العالية والخبرة، الذين سيكون بمقدورهم إحضار أسرهم أيضاً، على عكس العمال في الفئة الأولى.