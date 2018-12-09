التونسي عياد والأردني الكيالي يتأهلان لنهائي «منشد الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بعد أداء قوي شهدته منافسات المجموعة الثالثة، أول من أمس، نجح المنشدان التونسي نافع عياد، والأردني إبراهيم الكيالي، في نيل بطاقتي التأهل إلى المنافسات النهائية للدورة الحادية عشرة من برنامج «منشد الشارقة»، فيما خرج من المنافسات المنشدان الإماراتي عتيق الشحي، والفلسطيني همام رشيد.

وبهذه النتائج يكتمل عقد كوكبة المنشدين المتأهلين إلى الدور النهائي، ولينضما إلى لقمان إسكندر (الجزائر)، ومحمد شعير (مصر)، وعادل الأسدي (السعودية)، ومحمد نقشبندي (سورية)، ومعاد بوكيوض (المغرب) لخوض المنافسات النهائية، بعد اجتيازهم مرحلة تصفيات المجموعات التي شهدت تأهل منشدين اثنين من كل مجموعة باستثناء المجموعة الأولى التي تأهل عنها ثلاثة منشدين.

وسيكون جمهور منشد الشارقة على موعد مع حفل جماهيري كبير يحتضنه مسرح المجاز بالشارقة، يوم الجمعة المقبل، يحل فيه الفنان والمنشد العالمي سامي يوسف ضيف شرف، ليسجل حضوره الأول في «منشد الشارقة».

قبل ذلك سيشهد مسرح المجاز بالشارقة، يوم الخميس المقبل، منافسات أولية يستعرض فيها المنشدون السبعة قدراتهم، ويتم من خلالها فتح باب التصويت المباشر من الجمهور، وتستضيف المنشد المغربي ياسين لشهب، الفائز بالمركز الأول في الدورة العاشرة، والمنشد الأردني نزار الشياب، الفائز بالمركز الثاني في الدورة التاسعة.