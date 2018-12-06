هبة سخية من «ليغو» لأطفال سورية والروهينغا

المصدر: كوبنهاغن - رويترز

منحت مؤسسة خيرية، أسستها شركة ليغو لصناعة الألعاب، هبة قدرها 100 مليون دولار للمؤسسة صاحبة فكرة مسلسل العرائس التلفزيوني الشهير «شارع سمسم» (سيسامي ستريت)، بهدف توزيع ألعاب تعليمية على الأطفال اللاجئين، جراء الحرب السورية وأزمة الروهينغا. وذكرت مؤسسة ليغو، أمس، أن الأطفال سيحصلون على بعض القصص والألعاب والفيديوهات والأحاجي، التي تتناول عرائس «سيسامي ستريت» المعروفة.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، جون جودوين: «بتوفير الألعاب التعليمية للأطفال في حالات الأزمة، يمكننا التخفيف من الآثار المدمرة بعيدة الأمد للنزوح والصدمات النفسية».

وتملك مؤسسة ليغو 25% من شركة ليغو الدنماركية المصنعة للألعاب، وأنشأتها العائلة التي أسست الشركة.

وستعمل مؤسسة سيسامي مع منظمات من بينها منظمة براك، ومقرها بنغلاديش، للوصول إلى الأطفال المتضررين من أزمتَي سورية والروهينغا.