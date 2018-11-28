الإيطاليون يلقون نظرة الوداع على مخرج «الإمبراطور الأخير»

المصدر: روما - رويترز

توافد مئات الأشخاص، أمس، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان المخرج الإيطالي الأسطورة برناردو برتولوتشي في مقر مجلس مدينة روما.

وتوفي برتولوتشي، الذي يشتهر بأفلام مثل «التانغو الأخير في باريس» (لاست تانغو إن باريس)، و«الإمبراطور الأخير» (ذا لاست إمبرور)، في روما أول من أمس، عن عمر بلغ 77 عاماً.

وفيلم «التانغو الأخير في باريس» الذي عرض عام 1972، من بطولة مارلون براندو. وفاز «الإمبراطور الأخير» بتسع جوائز أوسكار عام 1987.

وفي حقبة التسعينات خاطب برتولوتشي جمهوراً صغيراً وأكثر شباباً بأفلام مثل «الجمال الأخاذ» بطولة الممثلة ليف تايلر. وفي مطلع الألفية الجديدة أخرج فيلم «الأحلام» بطولة إيفا غرين.

وكان برتولوتشي يعاني حالة صحية سيئة لأعوام، واستخدم مقعداً متحركاً منذ مطلع الألفية، بعد أن أجريت له جراحة في الظهر.