3 أعضاء ينضمون إلى الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن إعادة تشكيل الهيئة العلمية، بحسب اللوائح والقوانين المعمول بها، إذ انضم إليها الناقد الإماراتي سلطان العميمي، والمستعربة الإسبانية باولا سانتيَان غريم، والباحثة الأميركية أليسون ماكويدي المصري. ويأتي ذلك حرصاً على التجديد ورفداً للجائزة بالخبرات العلمية العربية والعالمية.

وقال أمين عام الجائزة، الدكتور علي بن تميم: «لقد بات التطوير سمة مستمرة في هيكلية جائزة الشيخ زايد للكتاب، انطلاقاً من إيماننا بأنّ مواكبة العصر والتجديد هما محور تنمية الجائزة لاستدامة مسيرتها، ومواصلة تسجيل الإنجازات، وتقديم مبدعي الكلمة والقلم». وأضاف: «أهنئ الأعضاء الجدّد، وكلنا أمل بأن يسهموا في مزيد من التقدم، ومواصلة نجاحات الجائزة التي نعتز بالانتماء لصفوفها».

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.