نخبة من المصورين العالميين في «فن تصوير الرحلات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تحت عنوان «فن تصوير الرحلات» قدم نخبة من المصورين العالميين المشاركين في المهرجان، ندوة حول دور الصور الفوتوغرافية في توثيق التفاصيل الحياتية أثناء الرحلات، وأبرز العناصر الأساسية اللازمة لالتقاط صور قادرة على نقل مشاهديها إلى أماكن مختلفة، بالإضافة إلى استعراض أهمية الصورة في نقل وتقريب الثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم.

وشارك في الجلسة المصورون العالميون تيموثي آلن، وفيليب لي هارفي، وشاركهم عبر فيديو مسجل إيليا لوكاردي، وأدار الجلسة كريس كو. وتطرق المتحدثون إلى فنون التصوير، كل حسب رؤيته، حيث قارب آلن التصوير الفوتوغرافي من منظور المصور الصحافي، في حين يرى لوكاردي أن حياته المهنية كانت في غالبيتها مبنية على السفر وما يفتحه من عوالم جديدة في أعماله، أما هارفي فانطلق في تجربته من عمله على التحرير والإعلانات، ومهارته في استخدام الضوء الطبيعي.

واستعرضت الجلسة مجموعة من الصور التي توثق سلوك قطيع من الفيلة تجاه موت أحد رفاقها، باعتباره مشهداً درامياً لا تستطيع الصورة وحدها عكس مشاعره، حيث أشار المشاركون إلى أن الفيديو في مثل هذه اللحظات، يصبح ضرورة ملحّة، نظراً لقدرته على نقل المشاعر والملحمة التي يحتويها المشهد بصورة كاملة.

- استعرضت الجلسة

مجموعة من الصور

توثق سلوك قطيع

من الفيلة تجاه موت

أحد رفاقها