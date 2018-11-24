المكتب الثقافي للشيخة منال يتعاون مع «هيرمز» في ورشتي عمل للأطفال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار اهتمامه بدعم المواهب الفنية الصغيرة بالدولة، شارك المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع «هيرمز»، في تنظيم ورشتي عمل فنيتين تعتمدان على المواد الصديقة للأطفال في مقر «هيرمز» بركن الأزياء في دبي مول، تزامناً مع إطلاق مجموعتها الجديدة للعام (2018 – 2019)، «سبيسز أوف إسبيسيز- Species of Spaces» للديكور المنزلي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن علاقات التعاون بين المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والعديد من الجهات الداعمة للفن، بهدف تقديم محتوى فني راقٍ يوفر للأطفال والشباب الموهوبين برامج وورش عملية فنية تفاعلية ترتقي بمعارفهم الفنية، وتقدم لهم تجارب نوعية تفتح لهم آفاقاً وأبعاداً غير مطروقة، من شأنها أن تنمّي شغفهم بكل ما هو جديد.

واعتمدت ورشتا العمل اللتان تم تصميمها من قبل بوتيك هيرمز للأطفال على تعريف الأطفال بأساليب فنية مفعمة بالحيوية، مستوحاة من أعمال الفنان شارلوت ماكوكس بيرلمان، والتصاميم الشهيرة لألكسيس فابري.

وتناولت ورشة العمل الأولى كيفية تصميم الأشكال الهندسية، حيث قام الأطفال بتركيب مجسمات صغيرة ثلاثية الأبعاد مستوحاة من صور سينوغرافية تحاكي التصاميم التي تضمنتها الكتيبات التي قدمت لهم، باستخدام أوراق جدران من هيرمز، فيما تعلم الأطفال خلال ورشة العمل الثانية بمساعدة فنانين من «هيرمز» كيفية عمل «مفكرات ورقية» بالاعتماد على طرق جديدة لتنمية المهارات، استخدموا خلالها الملصقات الملوّنة التي أثارت إعجاب الأطفال.