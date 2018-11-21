«كلمات زايد» تكرّم الفائزين

المصدر: عجمان - وام

احتفت جمعية أم المؤمنين في عجمان بالفائزين في مسابقة «كلمات زايد.. مشاعل تنير المستقبل»، التي أطلقتها الجمعية في مايو الماضي، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة الجمعية.

وأكدت المديرة التنفيذية للجمعية أسماء شهداد، أن «المسابقة شهدت إقبالاً كبيراً من مختلف الأعمار والجنسيات، إذ بلغ عدد الأعمال المشاركة فيها أكثر من 250 عملاً من كل إمارات الدولة، تعبر عن مدى الحب والولاء لوالدنا الشيخ زايد، طيّب الله ثراه». وفاز بالمركز الأول عن فئة أفضل لوحة فنية تعبر عن إنجازات الشيخ زايد، همس نبيل فاروق، ونال المركز الثاني وديع إياد أبوطرابة، أما عن فئة أفضل خط عربي من أقوال الشيخ زايد فحصلت على المركز الأول عذراء سيد عزيز، أما المركز الثاني فحصلت عليه فاطمة سالم الظنحاني.