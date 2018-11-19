روبوت موسيقي و«دمية ماما».. بأنامل صغار «بينالي الأطفال»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ابتكرت (أغاثا - ثماني سنوات)، فكرة منتج يُدعى «دمية ماما الفيل»، خلال ورشة فنية قدمها بينالي الشارقة للأطفال، ضمن مشاركته في فعاليات الدورة العاشرة من معرض «فن أبوظبي».

ويمكن تعليق الدمية المحشوة على الحائط في غرفة الطفل، وعند بكاء الطفل، تقوم الدمية بالغناء بصوت الأم حتى تدخل الأم إلى الغرفة لتهدئة الطفل. وأبدع أحد المشاركين الصغار أيضاً فكرة لروبوت يلعب الموسيقى، وينظف ويعطي الكتب لمن يريد القراءة.

وتأتي مشاركة بينالي الشارقة للأطفال في «فن أبوظبي»، الذي اختتم، أخيراً، ضمن الاستعدادات لانطلاق دورته السادسة تحت شعار «المستقبل بحدود خيالك»، ويعدّ الحدث الفني الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة لرعاية مواهب الأطفال الفنيّة، وتقام الدورة الجديدة بالتعاون للمرة الأولى مع «المخترعون الصغار»، المشروع الفني العالمي المخصص لتعزيز إبداع الأطفال وتنمية أفكارهم وتحويلها إلى اختراعات حقيقية.

ويتيح البينالي لجميع الأطفال من ستة إلى 18 عاماً حول العالم فرصة تقديم أفكار ابتكاراتهم، للمشاركة في دورته السادسة حتى 30 نوفمبر الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني: www.sharjah.littleinventors.org.

«المستقبل بحدود خيالك».. شعار الدورة السادسة للبينالي.