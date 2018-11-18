برواز دبي يفوز بكأس تحدي أوائل الإمارات لكرة القدم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

فاز فريق برواز دبي بكأس بطولة «تحدي أوائل الإمارات لكرة القدم»، التي نظمتها بلدية دبي بالتعاون مع «باريس غاليري»، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، للعام الثاني على التوالي.

ونجح فريق برواز دبي، التابع لبلدية دبي، في الفوز على فريق برج خليفة بنتيجة 2-صفر، في المباراة النهائية للبطولة التي شارك فيها ثمانية فرق، واستمرت منافساتها على مدار ثلاثة أيام، إذ تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، وتأهل الأول والثاني للدور نصف النهائي، والفائزان إلى النهائي.

حضر المباراة النهائية المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية ببلدية دبي، طالب جلفار، ومدير عام نادي بلدية دبي، وليد الشيباني، ورئيس شركة باريس غاليري، محمد عبدالجليل، ومشرفة فرق البلدية، نسرين بن درويش.

وأعرب طالب جلفار عن سعادته بهذا التجمع الرياضي الذي ضم عدداً كبيراً من اللاعبين، مؤكداً أن البطولة تأتي ضمن برنامج بلدية دبي للمشاركة في تحدي دبي للياقة، سواء بالمشاركة أو تنظيم الأحداث.

وقال للصحافيين: «تتزامن البطولة أيضاً مع حملة (أوائل الإمارات)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيه سموه بتكريم الإنجازات الإماراتية التي يفخر بها زايد في المجالات المختلفة ضمن مبادرة أوائل الإمارات، وهو سر تسمية الفرق على أهم المشروعات في دبي، إذ كان من بين المشاركين فرق حملت أسماء: برواز دبي وتحدي القراءة ومتحف دبي، فيما شارك باريس غاليري بخمسة فرق، هي: برج خليفة واللوفر وخليفة سات والمسبار والنخبة».

وأضاف جلفار: «الأجواء الرياضية التي جرت خلالها البطولة كانت ممتعة، خصوصاً أن الجميع تعامل مع الحدث على أنه يجمع بين الشباب وممارسة الرياضة، بصرف النظر عن الفوز والخسارة»، مشيراً إلى أن بلدية دبي لديها الكثير من الفعاليات التي ستستمر حتى 24 نوفمبر تزامناً مع تحدي دبي للياقة، والحقيقة أن البلدية تشارك بفرق في كل الفعاليات المجتمعية، وليس فقط في التحدي، ويسعدنا أننا تحولنا من المشاركة إلى المنافسة في الصدارة، وهو ما تحقق في البطولات الأخيرة التي شاركنا فيها».

من جانبه، قال محمد عبدالجليل إن «التعاون مع بلدية دبي في تنظيم هذه الدورة لم يكن الأول من نوعه، بل سبق أن شاركنا في هذه البطولة العام الماضي، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان رياضي للعائلات والجمهور بحديقة الممزر».

وأضاف: «نتطلع مع بلدية دبي لمزيد من الأحداث، ودائماً ما تكون (باريس غاليري) حاضرة في كل الفعاليات، سواء بالمشاركة في التنظيم أو بالفرق، والأهم أن عدداً كبيراً من موظفي الشركة شارك في البطولة ضمن تحدي دبي للياقة».