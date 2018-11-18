حاتم بالرابح يغيب عن 47 عاماً

المصدر: تونس - رويترز

اجتاحت حالة من الحزن الوسط الفني التونسي، أول من أمس، بعد الرحيل المفاجئ للممثل حاتم بالرابح، تاركاً خلفه بصمة في كل من المسرح والتلفزيون والسينما.

وقالت وزارة الشؤون الثقافية في بيان «ببالغ عبارات الأسى والحسرة تنعى وزارة الشؤون الثقافية الممثل القدير حاتم بالرابح، الذي توفي بعد تدهور صحته عن عمر ناهز 47 عاماً».

وأضاف البيان أن بالرابح «يعتبر من أبرز الممثلين من أبناء جيله، ورغم ظهوره غير المنتظم على الشاشة فقد أقنع المشاهد التونسي بإتقانه في أداء أدواره».

كما نعاه عدد من الفنانين التونسيين ومؤسسات فنية وثقافية.

ويصبّ الرصيد الأكبر من أعمال بالرابح في الدراما التلفزيونية، إذ قدم العديد من المسلسلات مثل «الأيام كيف الريح»، و«حكم الأيام» و«من أيام مليحة» و«الخطاب على الباب» الذي اشتهر فيه بشخصية «إلياس».

وفي السينما شارك في فيلمي «صيف حلق الوادي» و«رقصة الريح». كما ترك رصيداً كبيراً من الأعمال المسرحية.