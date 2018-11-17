توم كروز قصير.. ولا يصلح بطلاً للفيلم

المصدر: دبي - وكالات

لن يحتفظ نجم السينما الأميركي توم كروز، بطل الجزأين الأول والثاني من فيلم الحركة «جاك ريتشر»، ببطولة الجزء الثالث، بسبب قصر قامته.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن قِصَر كروز سيحول دون تجسيده شخصية البطل في الجزء الثالث، وهو شرطي أميركي سابق ضخم الجثة. ويبلغ طول كروز 170 سنتيمتراً، وهو يقلّ كثيراً عن طول بطل القصة الذي تحدث عنه بالتفصيل الكاتب البريطاني لي شايلد، في رواياته التي تستند إليها سلسلة الأفلام. ونال كروز، (56 عاماً)، استحساناً عن دوره في الجزأين اللذين انتجا في عامي 2012 و2016، لكن الآلاف قالوا إنه كان مخطئاً في تجسيد شخصية البطل. وقال شايلد في تصريحات صحافية إنه «استمتع بالعمل مع كروز. إنه شخص لطيف للغاية، لكن حجم البطل ريتش عنصر مهم».