رحمة رياض تكتسح الساحة الفنية بـ 54 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

المصدر: حياة الحرزي - دبي

سجّلت الفنانة العراقية الشابة رحمة رياض، رقماً قياسياً كبيراً بـ54 مليون مشاهدة على موقع الأغاني والفيديوهات العالمي «يوتيوب»، لأغنيتها الجديدة «وعد مني»، التي تعاونت فيها مع الملحن والمغني العراقي علي صابر. وعلى الرغم من بساطة طرق تصوير فيديو كليب الأغنية الجديدة، التي فاجأت بها الفنانة جمهورها وكشفت فيها بعض جوانب حياتها الشخصية عبر سلسلة من الصور التي عكست ذكريات الطفولة الجميلة، وجوانب كثيرة من مختلف مراحل حياة الفنانة الشابة، إلا أن الأغنية الجديدة، حصدت اهتماماً غير مسبوق من جمهور الفنانة، فيما حصلت قناتها على نحو 166 ألف مشترك جديد منذ إطلاق الأغنية، التي اكتسحت «التراند» لأسابيع متوالية، وذلك في مختلف أقطار الوطن العربي، أما منصات أنغامي، فمازالت فيها الأغنية في قوائم الأغاني العربية الأكثر استماعاً إلى اليوم.

ولم تخفِ الفنانة العراقية الصاعدة، في أحد لقاءاتها التلفزيونية أخيراً، سعادتها الكبيرة بنجاح الأغنية، وتحقيقها أرقاماً قياسية تحمست لها رياض وعزت نجاحها إلى رفيق دربها وصديقها الملحن علي صابر، الذي جمعتها به ليس فقط علاقة مهنية فحسب، وإنما علاقة أخوة قديمة جعلتها تبوح له بأسرارها الدفينة، التي اختبأت بالفعل وراء قصة أغنية (وعد مني) التي طرحتها رحمة رياض أخيراً، وكانت مرآة عكست قصص طيبة قلبها المفرطة التي سببت لها الأذى والخذلان والخيبة.

وما إن طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، حتى جذب لحنها الشجي وصدق كلماتها التي عكست مرآة «الذات» وزلات الطيبة البشرية، محبي الفنانة، حتى أصدقاء المهنة وزملاء الفن، بعد أن اكتسحت ليس فقط صفحات جمهور الفنانة، وإنما صفحات النجوم العرب، فتداولت الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية للفنانة المغربية دنيا بطمة، وهي بصدد غنائها، إلى جانب كل من المغنية السورية ومشتركة برنامج المواهب (the voice) حنين القصير، والفنان سعد الكلثم، الذي سجلها بصوته وأطلقها منذ شهر على قناته الرسمية على «يوتيوب»، والسعودي إبراهيم الدوسري وعبدالله هليل وغيرهم، فيما تابع محبو الفنان الكردي عمار الكوفي في كواليس تسجيل الأغنية بصوته وتداولوها على «يوتيوب»، أما الفنان ياسر عبدالوهاب، فبادر بدوره بإعادة توزيع أغنية «وعد مني» وطرحها على قناته الخاصة على «يوتيوب».

في المقابل، نشرت النجمة الإماراتية أحلام على صفحتها الرسمية على موقع «سنابشات»، فيديو لها وهي بصدد قيادة سيارتها والاستمتاع بالأغنية التي بدت فيها منسجمة مع أجوائها الحزينة معلقة «تمثلني هالأغنية.. وبقوة.. إيه والله»، مضيفة «الله عليك يا رحمة»، ولحقها في هذه المبادرة، النجم اللبناني «آدم» الذي اختار هذه المرة أن يشدو بها بصوته، مختتماً بمشاكسة صاحبة الأغنية، الفنانة رحمة، بلهجة أهل الرافدين قائلاً: «رحومة.. ألف مبروك الأغنية كلش حلوة».