«رحمة رياض» تكتسح الساحة الفنية بـ 54 مليون مشاهدة على يوتيوب

المصدر: حياة الحرزي- دبي

سجلت الفنانة العراقية الشابة رحمة رياض، 54 مليون مشاهدة على موقع الأغاني والفيديوهات العالمي "يوتيوب"، رقما قياسيا كبيرا بإطلاقها منذ شهرين تقريبا أغنية "وعد مني" التي تعاونت فيها مع الملحن والمغني العراقي علي صابر.

وعلى الرغم من بساطة طرق تصوير فيديو كليب الأغنية الجديدة، التي فاجأت بها الفنانة جمهورها وكشفت فيها بعضا من جوانب حياتها الشخصية عبر سلسلة من الصور التي عكست ذكريات الطفولة الجميلة وجوانب كثيرة من مختلف مراحل حياة الفنانة الشابة، إلا أن الأغنية الجديدة، حصد اهتماما غير مسبوق من جمهور الفنانة، فيما ربحت حصلت قناتها على ما يقارب ال 166ألف مشترك جديد منذ إطلاق الأغنية، التي اكتسحت» التراند«لأسابيع متوالية، وذلك في مختلف أقطاب الوطن العربي،أما منصات أنغامي، فمازالت فيها الأغنية في قوائم الأغاني العربي الأكثر استماعا إلى اليوم.



ولم تخف الفنانة العراقية الصاعدة، في إحدى لقاءاتها التلفزيونية مؤخرا، سعادتها الكبيرة بنجاح الأغنية، وتحقيقها أرقاما قياسية تحمست لها رياض وأوكلت نجاحها إلى»رفيق دربها وصديقها«الملحن علي صابر، الذي جمعتها به ليس فقط علاقة مهنية فحسب وإنما علاقة أخوة قديمة جعلتها تبوح له بأسرارها الدفينة، التي اختبأت بالفعل وراء قصة أغنية»وعد مني«التي طرحتها رحمة رياض مؤخرا وكانت مرآة عكست قصص»طيبة قلبها«لمفرطة التي سببت لها الأذى والخذلان والخيبة،حيث صرحت قائلة» أنا دائما على تواصل مع علي صابر، وعلي صابر مش بس ملحن يعتبر صديقي وأخويا...«وتابعت» كلنا بنمرق بحالات نفسية وحالات زعل وتعب نفسي، وما نعرف نشكي لمين«وأضافت»اتصلت عليه، كنت متضايقة، وشرحتله قصة أنا صايرة وياي صارلها فترة، قلتله أنا غلطت بحق نفسي هوايه..ولازم لازم هالمرة أنتبه على نفسي، لازم أشوفلي حل ويا نفسي«وقتله بليز لا تنساني أريد أسمعلي لحن حلو...أريد أغنية حلوة...قالي خلص تمام...»



وما إن طرحت الأغنية على شاكلة الفيديو كليب، حتى جذب لحنها الشجي و صدق كلماتها التي عكست مرآة «الذات»وزلات الطيبة البشرية، محبي الفنانة وحتى أصدقاء المهنة وزملاء الفن، بعد أن اكتسحت ليس فقط صفحات جمهور الفنانة وإنما صفحات النجوم العرب، فتداولت الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية للفنانة المغربية دنيا بطمة وهي بصدد غنائها، إلى جانب كل من المغنية السورية ومشتركة برنامج المواهب “the voice”حنين القصير، والفنان سعد الكلثم الذي سجلها بصوته وأطلقها منذ شهر على قناته الرسمية على اليوتيوب، والسعودي ابراهيم الدوسري وعبد الله هليل وغيرهم، فيما تابع محبو الفنان الكردي عمار الكوفي في كواليس تسجيل الأغنية بصوته وتداولوها على اليوتيوب، أما الفنان ياسر عبد الوهاب، فبادر بدوره بإعادة توزيع أغنية «وعد مني» وطرحها على قناته الخاصة على يوتيوب.



في المقابل، نشرت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي على صفحتها الرسمية على موقع «سنابشات»، فيديو لها وهي بصدد القيادة والاستمتاع بالأغنية التي بدت فيها منسجمة مع أجوائها الحزينة معلقة«تمثلني هالأغنية...وبقوة...إيه والله» مضيفة «الله عليك يا رحمة»، ولحقها في هذه المبادرة، النجم اللبناني «آدم» الذي اختار هذه المرة أن يشدو بها بصوته، مختتما بمشاكسة صاحبة الأغنية، الفنانة رحمة، بلهجة أهل الرافدين قائلا«رحومة...ألف مبروك