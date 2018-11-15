قرية ممشى الخوانيج للياقة.. وجهة مثالية لعشاق الدرّاجات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحظى قرية ممشى الخوانيج للياقة، بإقبال واسع من مختلف فئات الجمهور، خلال دورة هذا العام من «تحدي دبي للياقة»، إذ تحتضن مجموعة من الأنشطة التي تسعى لإرضاء الجميع، لاسيّما العائلات.

وتضم القرية، التي تقع في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج، وتعد واحدة من قرى اللياقة الخمس الموزعة على أنحاء دبي، مضماراً للجري وركوب الدراجات يبلغ طوله خمسة كيلومترات، إضافة إلى منطقة مخصصة للسيدات، ومسار دائري مخصص للدراجات الھوائیة من XDubai، ومسار الباركور، ومنطقة ألعاب، وحلبة ملاكمة للأطفال.

ويتوافر في القرية، التي تنظم برعاية اينوك وبالتعاون مع بلدية دبي، العديد من الأنشطة المناسبة لمختلف الفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة في ظل تركيز خاص على رياضة ركوب الدرّاجات، إذ تتوافر فيها الدرّاجات التي يمكن ركوبها مجاناً.

وتتضمن قائمة الفعاليات الجماعية لهذه الرياضة مسار ركوب الدراجات للشباب، و«لیتل راسكالز راید» لركوب الدراجات الهوائية للأطفال، وجولات «جست أص غیرلز» لركوب الدراجات الهوائية الخاصة بالسيدات، وتحدي ركوب الدرّاجات الهوائية، والجري مع نادي دبي للجري لأصحاب الهمم. أما بالنسبة للراغبين في تحسين مهاراتهم، أو يفضلون ركوب الدراجات في الداخل، فتتوافر حصص تكنوجیم «ماي سایكلنج» للدراجات الهوائية.

وإلى جانب الجدول الحافل بالفعاليات وحصص اللياقة التي تتضمن تمارين سيركت والمخيم التدريبي وحصص الجري، تتوافر أيضاً حصص تدريبات الباركور للراغبين في تعلم كيفية القفز والهبوط واستخدام الجسم لاستكشاف التضاريس المحيطة.

وحتى 22 نوفمبر الجاري، تستقبل قرية ممشى الخوانيج زوّارها من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة 10 ليلاً خلال أيام الأسبوع، ومن الثالثة عصراً حتى 11 ليلاً أيام الجمعة، ومن 12 ظهراً حتى 10 ليلاً أيام السبت.

وسواء كنتم تسكنون في المحيصنة أو الورقاء أو عود ميثاء أو المزهر أو الخوانيج، فإن القرية الواقعة في الحديقة القرآنية تُعد وجهة مثالية للارتقاء بمستويات لياقتكم البدنية.

وتُعد القرية واحدة من خمس قرى للياقة أطلقتها «تحدي دبي للياقة» وتتوزّع في مناطق مختلفة في مختلف أرجاء المدينة.

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كيلومترات طول مضمار الدرّاجات في القرية.