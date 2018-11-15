«بوليوود باركس دبي».. أضواء وحفلات حية في «ديوالي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت «بوليوود باركس دبي»، المتنزه الرائد المستوحى من بوليوود، ضمن دبي باركس آند ريزورتس، بالتعاون مع شبكة «زي» بمهرجان الأضواء (ديوالي).

وتضمن الاحتفال «بيغ زي ديوالي للأضواء» حفلات حية، أحياها أبرز نجوم الغناء في بوليوود، مثل: شنكر إحسان لوي، ونيراج شريدار. وحظي الضيوف بفرصة الاستمتاع بمشاهدة أفلام بوليوود الشهيرة، المقدمة من «زي استوديو» في مسرح راج محل. كما سيقدم المتنزه مهرجان المأكولات، الذي سيحظى فيه الضيوف بفرصة تناول أشهى المأكولات المستمدة من أنحاء الهند.

وقالت مديرة إدارة التسويق والمبيعات في بوليوود باركس دبي، مويرا كيسي: «تتزين بوليوود باركس دبي بأجمل حلة، بمناسبة احتفالات ديوالي المبهجة، وحظي الزوار خلال المناسبة بفرصة تجربة الأطباق الهندية الشهية، ومشاهدة عروض الألعاب النارية».

كما حظي الضيوف بفرصة عيش تجارب استثنائية، مفعمة بالأضواء والموسيقى والألوان المستمدة من الهند، عبر 11 عرضاً ترفيهياً رائعاً على مدار اليوم، وتضمنت رقصات شعبية، وعروض السحر، والعروض الثقافية، والعروض المستوحاة من بوليوود.