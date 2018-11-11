مصر: اكتشاف 7 مقابر أثرية جديدة في سقارة

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشاف مجموعة مقابر جديدة بمنطقة سقارة في الجيزة، تشمل ثلاث مقابر من الدولة الحديثة، وأربع مقابر من الدولة القديمة.

وقال وزير الآثار خالد العناني، في مؤتمر صحافي أمس، إن بعثة أثرية مصرية اكتشفت المقابر، وعثرت بداخلها على عدد كبير من تماثيل القطط والقطط المحنّطة.

وأشار إلى أن هذا الاكتشاف هو الأول بين ثلاثة اكتشافات وعدت الوزارة بالإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.

ومنطقة سقارة هي إحدى أهم المواقع الأثرية في مصر، وتبلغ مساحتها سبعة كيلومترات طولاً، وواحد ونصف كيلومتر عرضاً. وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) للتراث العالمي منذ عام 1979.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، خلال المؤتمر إن العمل بمنطقة الكشف الجديد بدأ في أبريل الماضي، واستمر شهرين، ثم توقف لظروف مختلفة قبل أن يُستأنف من جديد في أغسطس الماضي.

وأضاف أن البعثة عثرت على أكثر من 200 تمثال لقطط وصندوق فيه نحو 200 جعران، وصندوق آخر فيه جعارين محنّطة، في سابقة هي الأولى التي يعثر فيها على جعارين محنطة بمنطقة سقارة.