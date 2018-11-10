المصدر: علي بن ثالث

تداول أجدادنا في دولة الإمارات، وفي دول الخليج، مثلاً شعبياً معروفاً، هو «شنيوب غرق جمل».. والمقصود بـ«الشنيوب» نوع من السرطانات البحرية، التي توجد على الشاطئ بكثرة. والمقصود من المثل أن شيئاً صغيراً تغلب على كائن يكبره بأضعاف حجمه. وسلوك ذلك «الشنيوب» ممتع وسريع للغاية، إذ يوجد على الشاطئ، وهو يساير حركة الأمواج، ويشيّد مخابئ ترابية على الشاطئ، يلجأ إليها بسرعة عند شعوره بالخطر. ويقتات «الشنيوب» على ما تلقيه أمواج البحر من أسماك ومخلوقات بحرية نافقة. والاسم العلمي لهذا النوع من السرطانات هو «السرطان الشبح».. الصورة للسرطان الشبح من جزيرة مصيرة في سلطنة عمان الشقيقة.

علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري،

من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير

أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي

من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي

من جامعة مونبلييه الفرنسية.