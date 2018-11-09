زنجبار.. بستان إفريقيا الشرقية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زنجبار اسم مجموعة من الجزر تتبع لتنزانيا، وموقعها المحيط الهندي، وتتمتّع هذه الجزر بسلطة ذاتيّة واسعة، وتُعرف أيضاً باسم جزيرة أنغوجا، وهي الجزيرة الأكبر، والأكثر تعداداً من حيث السكّان في أرخبيل زنجبار.

وتُعد أنغوجا واحدة من الجزر الجبلية؛ حيث يصل طولها من الشمال إلى الجنوب 85 كيلومتراً، وعرضها 30 كيلومتراً من الشرق وحتى الغرب، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 1666 كيلومتراً مربّعاً، وتقع في النصف الجنوبي من أرخبيل زنجبار الواقع في المحيط الهندي على بعد 59 كيلومتراً من أرخبيل بيمبا. وتُحاط الجزيرة بعدد من الجزر الصغيرة، وهي (كيزينجو، وشومبي، وشونجو، وشوابواني، وباوي، وكوالي، ولاثام، وميوي، ومواتاني، وموانا، ومنيمبا، وبوبو، ويوكان، وبونجومي).

وتقلع «فلاي دبي» برحلاتها الى تنزانيا مرتين في اليوم من دبي. وتمكنت «فلاي دبي» انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي من بناء شبكة وجهات تصل الى أكثر من 90 وجهة في 48 بلداً حول العالم، وخلال العقد المقبل سينمو أسطولها من الطائرات ليصل الى 296 طائرة. وتغطي شبكة فلاي دبي اسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، إضافة الى شبه القارة الهندية.

وتتمتع الجزيرة خلال فصل الصيف بدرجات حراريّة معتدلة؛ إذ تتأثر بنسائم البحر القوية المرتبطة بالرياح الموسميّة القادمة من الجهة الشمالية الشرقية، ويقصد الجزيرة العديد من الزوار خلال هذا الفصل، في حين تتأثر خلال فصل الشتاء بدرجات حرارية قليلة تسهم في سقوط الأمطار خلال شهر نوفمبر، ويستمر سقوط الأمطار على فترات متقطعة خلال أشهر مارس، وأبريل، ومايو، بفعل الرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

كما تتميز بجمالها الخلاب الذي يشتمل على الشواطئ ذات الرمال البيضاء وأشجار النخيل التي تملأ أرجاءها، حيث يقصدها السياح من مختلف انحاء العالم للاستمتاع بممارسة الانشطة المائية المختلفة كالغوص وركوب الأمواج والتجديف، وغيرها الكثير.

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