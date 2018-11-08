«جي.بي.آر»: 20 عطلة أسبوع حافلة بالترفيه والفنون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود إلى وجهة «جميرا بيتش ريزيدنس» في دبي، ابتداء من 15 نوفمبر، الموسم الثاني من احتفالية #WOWJBR التي تجمع فعاليات الترفيه والفنون والموسيقى والأنشطة المجانية خلال عطلات نهايات الأسبوع.

وتستمر الفعاليات لـ20 أسبوعاً حافلة بالأنشطة التي تتناول موضوعاً في كل شهر، وتبدأ مع «الكرنفال» الذي يحمل الزائرين في رحلة إلى أراضي أميركا اللاتينية النابضة بالحياة، وعالم السيرك البهيج خلال الشهر الجاري، وصولاً إلى موضوع «الاحتفال» باليوم الوطني لدولة الإمارات، وموسم الشتاء المرح في شهر ديسمبر المقبل. وفي شهر يناير يركز موضوع «العقل والنفس» على عنصر الطبيعة ورفاهية الإنسان، في حين يتداخل موضوع «العالمي» مع احتفالات السنة الصينية الجديدة في شهر فبراير، ليضيفا معاً أجواء المتعة والسعادة، مع تقاليد شرق آسيوية، مثل «التاي تشي» ورقصة التنين المحبوبة. ويتميز موضوع «الفنون» بتشكيلات فنية منتقاة تنتشر في مختلف أنحاء «جميرا بيتش ريزيدنس»، إلى جانب العروض الفنية الجوالة، ومهرجان الأطعمة الشهية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي للتجزئة»، نبيل محمد رمضان: «نلتزم بابتكار تجارب جذابة للزائرين، وفي هذا العام ستتحول جميرا بيتش ريزيدنس إلى ملتقى حافل بالفنون والترفيه والأجواء الاستثنائية».

وسيحظى الجمهور بمتابعة العزف المباشر للفرق الموسيقية، والاستعراضات والعروض الجوالة المبهرة، ورقصات فرق السامبا البرازيلية، واللوحات الإماراتية التقليدية، والعروض البهلوانية، وموسيقى الجاز، والكثير غيرها من أنشطة المواهب المتنوعة التي يتوقع لها أن تبهر الحاضرين بتميزها وروعتها. وسيشهد موسم #WOWJBR هذا العام إطلاق عروض الأفلام الحية، مع تجربة مشاهدة السينما في الهواء الطلق.

ويعود المهرجان الموسيقي، الذي يستمر على مدى 10 أيام في هذا الموسم، أيضاً بمشاركة فنانين محليين وعالميين يعرضون إبداعاتهم ومواهبهم أمام الجمهور، على خمس منصات مخصصة للعروض في الوجهة.

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نوفمبر الجاري تنطلق احتفالية #WOWJBR على الوجهة الشاطئية.