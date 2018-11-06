هاروكي موراكامي.. في اليابان لأول مرة منذ 37 عاماً

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

كشف الكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي، في أول زيارة له لليابان منذ 37 عاماً، عن خططه لتدشين مكتبة في جامعة واسيدا في طوكيو، التي ستضم مخطوطات كتبه وأعماله المترجمة.

وأضاف موراكامي في مؤتمر صحافي بالجامعة، أمس «سأكون سعيداً للغاية إذا ساعدت هذه الوثائق الذين يريدون دراسة أعمالي سواء كانوا يابانيين أو أجانب». وأوضح موراكامي (‏69 عاماً): «أتمنى أن يساعد ذلك في إيجاد مكان للتبادل الدولي».

وستضم المكتبة مجموعة موراكامي الموسيقية، التي أسهمت بدرجة كبيرة في أعماله. وكان موراكامي قد كتب روايته الأولى «هير ذا ويند سينج» عام 1979، في الوقت الذي كان يدير فيه حانة لموسيقى الجاز مع زوجته في طوكيو، والتي فاز عنها بجائزة جينزو للكتّاب الجدد.

وتم إصدار أحدث روايته «كيلينج كومنداتور» خارج اليابان أخيراً. وفي إشارة إلى سبب عقده مؤتمره الصحافي الأول في اليابان منذ 37 عاماً، قال موراكامي «تبرعي للجامعة أمر مهم بالنسبة لي، لذلك أعتقد أنني كنت في حاجة إلى توضيح الأمر بصورة ملائمة».