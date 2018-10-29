بالصور.. أميرة يابانية تتخلى عن لقبها الإمبراطوري من أجل الحب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تخلت الأميرة اليابانية أياكو عن لقبها الامبراطوري من أجل الزواج من الرجل الذي تحب وهو من عامة الشعب، وتزوجت كي موريا في حفل تقليدي في مزار ميجي في طوكيو لتصبح أحدث نساء الأسرة الإمبراطورية اللاتي تخلين عن صفتهن.

وتزوجت الأميرة البالغة من العمر 18 عاما، وهي الابنة الثالثة للأمير تاكامادو ابن عم الامبراطور أكيهيتو، من كي موريا (32 عاما) الموظف بشركة نيبون يوسين للشحن.

وارتدت الأميرة كيمونو متعدد الطبقات وصففت شعرها بالطريقة التقليدية للطبقة الأرستقراطية في حين ارتدي موريا سترة توكسيدو سوداء مع بنطال رمادي في المزار المهدى لروح جدها الأكبر الامبراطور ميجي.

ويحق لأفراد العائلة الامبراطورية الزواج ممن يختارونه منذ ثلاثة أجيال على الأقل، وكان الامبراطور أكيهيتو أول ولي عهد يتزوج من عامة الشعب التي أصبحت الإمبراطورة ميتشيكو، وكانا التقيا في ملعب التنس.

وتعين على الأميرة أياكو التخلي عن صفتها الامبراطورية بعد زواجها من فرد من عامة الشعب وفقا لقانون الخلافة الإمبراطوري الخاص بالنساء، وستحمل اسم أياكو موريا بعد توقيع أوراق الزواج.