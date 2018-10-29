سيارات وشقق.. هدايا تاجر ألماس هندي لموظفيه

المصدر: نيودلهي - رويترز

وزّع تاجر ألماس هندي مئات السيارات على موظفيه كهدايا مع اقتراب عيد ديوالي الهندوسي، وذلك في مراسم شارك فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وحصل 600 موظف في شركة يملكها الملياردير سافجي دهولاكيا على سيارات من إنتاج شركة ماروتي سوزوكي الهندية، كما حصل نحو 1000 موظف آخرين على هدايا في شكل ودائع نقدية وشقق، ضمن مراسم كبيرة أقيمت في الهواء الطلق بولاية جوجارات.

ويتبادل الهنود الهدايا مع اقتراب عيد ديوالي الذي يحل هذا العام في السابع من نوفمبر المقبل.

وألقى ناريندرا مودي كلمة خلال المراسم عبر الفيديو، وقدّم مفاتيح سيارات لبعض الموظفين في العاصمة نيودلهي يوم الخميس الماضي. وتتجاوز قيمة السيارات المهداة للموظفين مليوني دولار.