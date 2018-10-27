على الدراجات.. مجموعة الإمارات تستهلّ «التحدي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استهلّت مجموعة الإمارات مشاركتها في «تحدي دبي للياقة»، أمس، بتنظيم فعالية ركوب الدراجات، بالتعاون مع فريق الإمارات للدراجات. وبدأ الحدث في «لاست إكزت» من منطقة القدرة، وانتهى الساعة 12 ظهراً في بحيرات القدرة.

وشارك في «التحدي» موظفون بمجموعة الإمارات وعائلاتهم، بالإضافة إلى هواة ومحترفي رياضة ركوب الدراجات، الذين أتيحت لهم فرصة مقابلة فريق الإمارات الذي يتنافس حالياً في طواف الدراجات الدولي.

وقدّم فريق الإمارات المكوّن من 30 رياضياً نصائح لعشاق رياضة ركوب الدراجات حول كيفية تطوير مواهبهم. كما شارك المحترفون الهواة والعائلات في رحلات قصيرة بالصحراء.

وكانت «طيران الإمارات» قد بدأت رعاية فريق الإمارات للدراجات العام الماضي، سعياً منها إلى الارتقاء بهذه الرياضة في الدولة، ودعم مشاركة الفريق في البطولات الكبرى التي تقام في جميع أنحاء العالم. وشارك الفريق في بطولات عدة، شملت طواف الدراجات الدولي، كما روّج لدولة الإمارات كمركز رئيس لممارسة الرياضة عموماً، وركوب الدراجات خصوصاً.

وتنظم مجموعة الإمارات عدداً من الفعاليات والدورات التدريبية والمسابقات طوال فترة «التحدي». ويدير موظفو المجموعة نحو 40 نادياً رياضياً، ونادياً للهواة، لرياضات عدة، ككرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والريشة الطائرة والكريكيت وركوب الدراجات والرجبي والهوكي.