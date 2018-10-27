سويتلاف: حاضرون في «المبادرة» من البداية حتى الختام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظّم مركز غولدز جيم، الذي يدير 24 نادياً في الإمارات وعُمان، عدداً من الأنشطة الرياضية المجانية خلال فعالية تحدي اللياقة البدنية 30×30، في مناطق متنوعة بالإمارات، ومنها دبي فستيفال سيتي، الذي شهد حفل الافتتاح، أمس، وقرى اللياقة البدنية بكل من حديقة أبراج بحيرات جميرا، ومركز دبي المالي العالمي، والكايت بيتش، على أن يقام حفل الختام في برج بارك. كما يقدم المركز جلسات تدريب مجانية في سبعة أندية مختلفة في كل من البرشاء، وقرية الأعمال في ديرة، وابن بطوطة جيت. وستتضمن البرامج المجانية مجموعة من أهم التمارين الجماعية، ومنها يوغافليكس، وفانك فيت، وزومبا وغيرها. كما سيعقد النادي أكثر من 100 جلسة مجانية خلال «تحدي دبي للياقة» البدنية، بهدف تحفيز مختلف الناس الذين لا يشاركون في ممارسة الرياضة. وقال المدير التنفيذي للعمليات لدى غولدز جيم، روري سويتلاف: «كنا جزءاً من (تحدي دبي للياقة) البدنية العام الماضي، وكانت الأصداء إيجابية للغاية، ونحن سعداء للمشاركة مرة ثانية هذا العام، وسيقدم مدربونا المعتمدون التدريبات المجانية في عدد من مناطق دبي». وأضاف: «تأتي مشاركتنا في المبادرة بهدف تعزيز اللياقة البدنية لدى مختلف سكان دبي، وجعل الرياضة جزءاً من حياتهم، والاستفادة من تلك التدريبات اليومية التي سنقدمها. كما أنها تأتي في سياق سعينا الدؤوب لتعزيز مفهوم اللياقة البدنية لدى مختلف شرائح المجتمع، ومن ثم الاستمتاع بحياة صحية ملؤها النشاط والحيوية».

وشارك «غولدز جيم» في حفل الافتتاح الذي جرى أمس، في دبي فستيفال سيتي، إذ قدم المدربون التابعون له عدداً من التدريبات على المنصة الرئيسة، ومنها الزومبا، وفانك فت، وتدريبات المقاتل.