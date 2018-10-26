جزيرة النور تُطلق 5 باقات ترفيهية

المصدر: الشارقة ـــ الإمارات اليوم

أعلنت جزيرة النور، الوجهة السياحية والترفيهية في الشارقة، عن إطلاق مجموعة جديدة من البرامج والنشاطات التعليمية تشمل الطبيعة والفن والترفيه، حيث يتمكن الزوار عبر خمس تجارب فريدة من التعرف الى عالم الفراشات، والنباتات، والأشجار، والطيور، وتقنيات التصوير الفوتوغرافي، إلى جانب ممارسة اليوغا، ومعرفة المزيد عن الأجرام السماوية.

وقال مدير جزيرة النور، محمود راشد السويدي: «مع اقتراب فصل الشتاء وأجوائه، تنظم جزيرة النور سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للزوار لاستكشاف الملامح الطبيعية التي تزخر بها الجزيرة، وتتوزع هذه الأنشطة بين الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تحفز حب المغامرة واكتشاف أسرار وسحر الطبيعة».

ويتضمن برنامج الجزيرة خمسة نشاطات مليئة بالمرح والمتعة تناسب جميع الأعمار، وهي:

«المتاهة الاستوائية»

تقدم هذه التجربة المبتكرة للزوار مغامرةً مثيرةً لاستكشاف عالم النباتات والأشجار والطيور بقيادة أحد مرشدي الجزيرة، وتتيح لهم فرصة المشاركة في ورشة عمل في بيت الفراشات، وذلك ضمن باقة من الجولات تلائم الأفراد والعائلات والمدارس.

«مراقبة السماء»

يمكن للزوار من خلال هذه الجلسة الليلية الاستمتاع بليالي الشارقة في حضن الطبيعة، ومراقبة القمر والنجوم والأجرام السماوية المرئية باستخدام التلسكوبات التي توفرها الجزيرة لزوارها.

«مشاهدة الطيور وتصويرها»

تحتضن الجزيرة مجموعةً متنوعةً من الطيور التي تتخذ من أشجارها موطناً لها في مواسم محددة، ولذلك تقدّم هذه الورشة للزوار فرصة مراقبة هذه الطيور وتصويرها خلال الساعات الأولى من الصباح أو في وقت متأخر من المساء.

«يوغا وقت الشروق»

صممت هذه التجربة الفريدة لتشجع الزوار على ممارسة اليوغا مع إشراقة الصباح، وتعريفهم بأهمية هذه الرياضة في تحفيز الحواس، وتعزيز مرونة الجسم والتوازن البدني والذهني وتحسين اللياقة.

«العناية بالنباتات»

تجربة مثالية للعائلات وطلاب المدارس والأفراد لتعلم تقنيات البستنة وزراعة نباتات الزينة، بما في ذلك فن وحرفة الكوكيداما اليابانية، وذلك بمساعدة نخبة من خبراء الزراعة في جزيرة النور.