«مهرجان السيف».. موسيقى وأفلام وألعاب على خور دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تكشف وجهة «السيف» الجذابة على الواجهة المائية من «مِراس»، الممتدة على طول خور دبي، عن برنامجها الموسمي الجديد في «مهرجان السيف على خور دبي»، لتقدم للمقيمين والزائرين فرصة لاختبار أجواء احتفالية مذهلة على امتداد خور دبي الشهير. وفي هذا الموسم، تكتسي وجهة «السيف» الجذابة على طول خور دبي حلّة احتفالية تنبض بالحياة والنشاط، بديكوراتها المذهلة المتنوعة، وسوق الواجهة المائية، وأنغام الموسيقى الحماسية، وألعاب الركوب والفعاليات الممتعة، والبوب كورن والحلويات الملونة الشهية. وسواء كنتم من هواة التسوق، أو ذواقة الطعام الشهي، أم ترغبون فقط في قضاء وقت ممتع مع الأحباء، سيوفر لكم «مهرجان السيف على خور دبي» كل ما تبحثون عنه. وسيتمكن الزائرون من اختبار تجربة تسوق جديدة تماماً في سوق الواجهة المائية التي تحفل بديكوراتها الرائعة، وتمتلئ بالمنصات المخصصة لبيع المنتجات المحلية، مثل المشغولات اليدوية التقليدية، والديكورات المنزلية، والهدايا التذكارية والإكسسوارات والمجوهرات. ويتضمن المهرجان فعاليات ترفيهية رائعة وملائمة للعائلات، مثل ألعاب الركوب المتنوعة، وألعاب التحدي التي تتيح مجالاً للفوز بألعاب خفيفة، وغيرها من الهدايا الرائعة. وسيحصل الزوار على تذكرة مجانية لتجربة ألعاب الركوب وغيرها من الألعاب مقابل كل 100 درهم ينفقونها في مطاعم «السيف» أو المتاجر المختلفة في الوجهة. ويقدم الفنانون المتجولون والعازفون والسحرة في «السيف» عروضاً ترفيهية مفاجئة للزوار في مختلف منافذ الطعام والتسوق الموزعة في الوجهة. ويمكن للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة الاستمتاع بالأنشطة والألعاب المطاطية المفضلة لديهم في منطقة الألعاب الخفيفة المخصصة لهم «سوفت بلاي». وابتداءً من شهر نوفمبر، تكتمل الإثارة مع «حديقة حيوانات المزرعة» التي تتيح للصغار فرصة التفاعل المباشر مع حيوانات المزرعة الداجنة، مثل الأرانب والحملان والدجاج والجمال، والاستمتاع بركوب المهور الصغيرة والجمال والحمير، وغيرها من نشاطات الصغار التي تقام تحت إشراف ومراقبة محترفين مختصين لضمان سلامة الزائرين الصغار.

وتشهد ليالي الخميس طوال فترة المهرجان عروضاً سينمائية مجانية للصغار في إطار فعالية «خميس أفلام الهواء الطلق»، حيث سيحظى الزائرون الصغار بأوقات ممتعة في مشاهدة العروض السينمائية المتميزة على الوسائد المريحة، مع التمتع بوجبات الطعام الخفيفة التي تشمل الآيس كريم والبوب كورن. وفي «ليلة الموسيقى» التي تقام يوم الجمعة، تقدم «السيف» عروضاً مباشرة للموسيقى العربية والغربية. ومن المقرر أن تقيم الوجهة تحدي الفرق الموسيقية «باتل أوف ذا باندز» بدعوة العازفين الهواة من الشباب للمنافسة على جوائز قيمة. وإلى جانب الترفيه والمرح والألعاب والتسوق، يوفر المهرجان فرصة مثالية للتلذذ بوجبات الطعام الشهية، مع جلسات مطلة على مياه خور دبي.