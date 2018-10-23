«فستيفال سيتي» يستضيف كرنفال نهاية الأسبوع الافتتاحي «لتحدي اللياقة»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

يستضيف دبي فستيفال سيتي كرنفال نهاية الأسبوع الافتتاحي لتحدي دبي للياقة 2018، في نهاية الأسبوع.

ويقام كرنفال نهاية الأسبوع الافتتاحي في بداية التحدي، الذي يستمر شهراً كاملاً، يومي 26 و27 أكتوبر، ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الحافلة التي تقام في مختلف أنحاء الوجهة، لتقدم للسكان والزوار تجربة شيقة في غاية المتعة.

يذكر أن تحدي دبي للياقة مبادرة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويشجّع التحدي، وشعاره 30X30، كل الناس على الالتزام بممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة متتالية على الأقل على مدى 30 يوماً، وذلك بهدف تحقيق إنجاز جديد يقرّب دبي من الصدارة، كأكثر مدن العالم نشاطاً وحركة.

وانطلاقاً من الرغبة بجعل اللياقة متاحة للجميع، يقدم كرنفال نهاية الأسبوع الافتتاحي أنشطة متنوعة في دبي فستيفال سيتي مول، لتناسب مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، منها اليوغا وسباق الحواجز وجدار التسلق وتنس الطاولة ولعبة كأس العالم لكرة القدم (فيفا)، والجدار المتحرك ولعبة تسديد أهداف كرة القدم وتحدي «كروس بار»، بالإضافة إلى حصص الرقص والزومبا، وغيرها في منطقة فستيفال باي. كما أن هناك حصصاً مخصصة للياقة تشمل الجيوجيتسو البرازيلي ومواي تاي والملاكمة على مدار اليوم.

كما تتضمن الأنشطة الأخرى بعض الحصص المخصصة حصرياً للسيدات، والتي يشاركن من خلالها في دروس اليوغا والكروس فيت والكيك بوكسينغ، والمزيد من النشاطات تحت إشراف مختصين محترفين من «غوافا باس». وبالطبع لم ننسَ الأطفال، فهناك الكثير من الأنشطة المناسبة لهم كالتسلق ولعبة الروديو والنطاطات وسنوك بول والحصص التدريبية للياقة ومناطق ألعاب الصغار في منطقة الأطفال.

وللباحثين عن الأنشطة المقامة في الأماكن المغلقة، يتوافر العديد من الخيارات، منها مركز التجديف الافتراضي والرحلة الافتراضية من «لي ميلز»، التي تجمع بين حركات الدراجات التي تتطلب طاقة عالية مع متعة السير في عوالم رقمية مذهلة.

وتستمر النشاطات من فستيفال باي على طول الممشى، وصولاً إلى المرسى بلازا مع مسابقات «قارب التنين» الحافلة بالحماسة والإثارة، فيما تتوافر قوارب الكاياك لمحبي الرياضات المائية والراغبين بممارسة الأنشطة الممتعة والمحفزة للياقة في الماء. واحتفالاً بالكرنفال الافتتاحي، يقدم دبي فستيفال سيتي مول عرضاً للألعاب النارية، إضافة إلى عرض خاص في المعلم المميز «تخيّل» في فستيفال باي.

ولمواكبة فكرة اللياقة التي تقوم عليها الفعالية، يوجد العديد من مناطق المأكولات والمشروبات، التي تقدم عدداً من الخيارات الصحية من العصائر والساندويتشات.

وقال رئيس وحدة العقارات السكنية والتجارية في مجموعة الفطيم العقارية، سامر ظبيان: «تشرفنا استضافة كرنفال نهاية الأسبوع الافتتاحي لفعاليات تحدي دبي للياقة لهذا العام، فهي مبادرة قيّمة تجمع السكان والسياح من مختلف الأعمار والاهتمامات، للمشاركة في أنشطة اللياقة وفعالياتها، والإسهام في مجتمع أكثر صحة وسعادة».

وأضاف: «نشجع في فستيفال سيتي المجتمعات والزوار باستمرار على عيش حياة صحية، فنحن نمثل وجهة لأسلوب الحياة الفريد، ونتطلع دوماً لاستضافة الفعاليات المماثلة للوصول إلى مجتمع صحي نشيط وسعيد».

وقال مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية بدبي، ستيفن كليفر: «بعد النجاح الكبير الذي حققناه في الحفل الختامي لتحدي دبي للياقة العام الماضي، نتشرف باستضافة حفل الافتتاح لهذا الموسم في عطلة نهاية الأسبوع. ونحن في غاية الحماسة للمشاركة في هذه المبادرة، لذا دأبنا على إعداد كرنفال متكامل مع باقة من أنشطة اللياقة البدنية، بما في ذلك تخصيص ركن للأطفال وتمارين تخطي الحواجز ومنطقة للصحة والعافية ونادٍ رياضي خاص بالسيدات، بالإضافة لتحدي ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً. وكلنا ثقة بأن المتسوقين وعشاق الرياضة في دبي سيستمتعون بالعروض والأنشطة التي نعتزم تقديمها، لاسيما العرض المذهل للألعاب النارية، وعرض (تخيل) المصمم خصيصاً لهذه المناسبة. وباختصار، نتطلع إلى توفير تجربة لا تُنسى للمتسوقين في عطلة نهاية الأسبوع».

الفعاليات هدفها الإسهام في مجتمع أكثر صحة وسعادة.