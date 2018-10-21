أبوظبي تفوز بجائزتين في مهرجان المالديف للأفلام السياحية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فازت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بجائزتين في مهرجان المالديف الدولي للأفلام السياحية، عن حملتها الترويجية العالمية سلسلة «حكايات استثنائية». جاء الإعلان خلال فعاليات المهرجان، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في منتجع سيام أرو فوشي، في الدولة الواقعة جنوب آسيا. ونالت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الجائزة الأولى في فئة أفضل فيلم ترويجي لوجهة سياحية «المدن»، إلى جانب الجائزة الكبرى.

ويأتي الحصول على هذا التكريم العالمي، عقب فوز دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال شهر يوليو الماضي، بالجائزة الذهبية عن حملتها الترويجية «حكايات استثنائية»، من رابطة آسيا والمحيط الهادئ للسياحة. وأعادت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أخيراً، إطلاق حملتها الترويجية، التي أسهمت في استقطاب الإمارة عدداً قياسياً من الزوار، على مدى عامين متتاليين. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بإمارة أبوظبي، ومقوماتها السياحية والثقافية، وترسيخ مكانتها كوجهة متميزة للترفيه والعطلات والثقافة والأعمال، عبر تسليط الضوء على تجاربها الملهمة وحكاياتها الاستثنائية. وتعتمد الحملة على مجموعة جديدة من الأفلام تروي حكايات أشخاص حقيقيين يعيشون في الإمارة، ويجسدون من خلال أسلوب حياتهم شخصيتها الأصيلة والمتميزة، ومدى عمق وتنوع منتجاتها ومعالمها السياحية والثقافية.

وتتضمن الحملة إنتاج أربعة أفلام جديدة، حيث أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالفعل فيلمين: الأول تحت عنوان «سفيرة الأصالة» وبطلته فاطمة الهاملي، أول إماراتية تشارك في مزادات ومسابقات جمال الإبل، والثاني «بطل السرعة» عن تيو كيكاتي، الذي يهوى سباقات سيارات الكارتينج، والتجارب الترفيهية، والمغامرات المثيرة في الإمارة.

- فازت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بجائزتين عن حملتها الترويجية العالمية سلسلة «حكايات استثنائية».