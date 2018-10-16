«سيتي ووك» تبدأ موسم فعاليات الهواء الطلق باحتفالية «ستريت فيست»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد «سيتي ووك»، الوجهة المستوحاة من أسلوب الحياة في الهواء الطلق من تصميم «مِراس»، لإطلاق موسم فعالياتها الخارجية في الهواء الطلق مع احتفالية «ستريت فيست» بأسلوب مدينة فينيسيا الإيطالية، على مدار ثلاث عطلات نهاية الأسبوع، بين 18 أكتوبر الجاري و30 نوفمبر المقبل، وتتحول «سيتي ووك» إلى ميدان احتفالي نابض بالحياة، مع مجموعة من العروض والفعاليات الرائعة والملائمة لجميع أفراد العائلة.

ولإدخال البهجة والفرح إلى نفوس الزائرين، تستضيف «سيتي ووك» الاستعراض الفينيسي الكبير، الذي يضم مجموعة من الفنانين الاستعراضيين الجوالين، منهم الراقصون، والموسيقيون مع الغناء الكلاسيكي الإيطالي، والجوالون على السيقان الخشبية، وبهلوانات الدراجات. ابتداءً من الساعة الـ5 مساءً حتى ساعة متأخرة ليلاً.

وفي إطار احتفالية «ستريت فيست»، يمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بالجوائز الموزعة، خلال العروض المقامة على مدار الساعة. ويحظى الضيوف بفرصة الفوز بهذه الجوائز المثيرة، عبر 25 متجراً مشاركاً في الفعاليات.

وفي المنطقة المخصصة للصغار، سيتمكن الأطفال من ارتداء الأزياء والأقنعة المصممة على الطراز الفينيسي، أو ابتكار إبداعاتهم الفنية الطفولية في ورش العمل الخاصة بهم. وتكتمل هذه التجربة الفينيسية الساحرة مع منصة خاصة لالتقاط الصور على شكل قارب مائي في «سيتي ووك».

وفي ختام فعاليات «ستريت فيست»، تستضيف عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة مسابقة أزياء الهالووين، حيث يحظى زوار «سيتي ووك» من الكبار والصغار، الذين يرتدون أزياءهم المفضلة بهذه المناسبة، بفرصة الفوز بجوائز رائعة. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف «ماتيل! بلاي تاون»، و«ذا جرين بلانيت» مجموعة من الأنشطة المتنوعة، مثل صيد الكنوز، وعروض الرقص الغريبة، وألعاب الخدع السحرية، وغيرها.

• الاستعراض يضم مجموعة من الفنانين الاستعراضيين والموسيقيين.

• الأطفال سيتمكنون من ارتداء الأزياء والأقنعة وابتكار إبداعاتهم.