«الشارقة للكتاب» يجمع مثقفي القارة الآسيوية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف فعاليات الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تُنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل، نخبة من الأدباء والشعراء والمثقفين الآسيويين، وتوفر للزوّار فرصة لقائهم والتفاعل معهم ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية والقرائية.

ويجمع المعرض أسماءً وتجارب إبداعية بارزة في المشهد الثقافي الهندي والباكستاني والفلبيني، حيث يستضيف المعرض الكاتبة والممثلة الهندية سهى علي خان، مؤلفة كتاب «مخاطر الشهرة باعتدال»، ونانديتا داس، إحدى أبرز الممثلات والمخرجات في السينما الهندية.

كما يستضيف غور جوبال داس، الكاتب وخبير التحفيز والتطوير، والممثل براكاش راج، الذي عمل في إخراج الأفلام وتقديم البرامج التلفزيونية، وبانديت دي آر لاكشمينارايانا سوبرامانيام، عازف الكمان والملحن، وموثوفيل كارونانيظي كانيموزهي، الناشط السياسي، والشاعر الذي امتهن الصحافة.

وفي مجال الأدب والسينما، يستضيف المعرض الروائي والمخرج الفلبيني ألفين بي يابان، الحائز عدداً من الجوائز العالمية، ورسول بوكوتي، خبير المونتاج الهندي، إضافة إلى الكاتب تشيتان بهجت، الذي ألف تسعة أعمال تصدرت قوائم الكتب وتحوّلت خمسة كتب منها إلى أفلام بوليوود السينمائية، إلى جانب الممثل الهندي مانوج كيه جايان، وإيرانهولي موسى، مغني المابيلا الهندي.

وتضم قائمة ضيوف المعرض من الروائيين كلاً من الكاتبة الباكستانية لالين سوكهيرا، مؤلفة رواية «أوستنستان»، والروائية الإندونيسية أفيانتي آرماند، مؤلفة كتاب «النساء اللاتي مُحيت أسماؤهن»، والكاتب الهندي مانو إس بيلاي، مؤلف «عرش العاج: سجلات عائلة ترافانكور».

كما تجمع القائمة كلاً من الكاتب الهندي سانتوش أتشيكانام، والكاتب يوكيه كوماران، روائي اللغة المالايالامية، والكاتب الهندي بيرومال موروغان، والكاتب فرانسيس نورونها، الروائي الصاعد في الأدب المالايالامي، وكاتب القصة القصيرة الهندي إس هاريش.

كما يستضيف المعرض نخبة من الشعراء، أبرزهم الشاعر الباكستاني أنور مسعود، والشاعر والصحافي والمذيع التلفزيوني الباكستاني عبدالحكيم ناصف، والشاعر الهندي أنور علي، وهو شاعر غنائي ومترجم ومخرج أفلام وثائقية، إضافة إلى الشاعر الهندر بي رامان، المتخصص بالشعر المالايالامي في مرحلة ما بعد الحداثة، والجيولوجي والشاعر الهندي ديفاكاران فيشنومانغالام.

وتضم قائمة ضيوف المعرض الكاتبة والمدربة والكابتن في طيران الهند مانجيت هيراني، والكاتبة الهندية ديبا نيشانث، التي جمعت كل مدوناتها في كتاب مذكرات، والصحافي والمعلق التلفزيوني الهندي كاران ثابار، والكاتب والباحث والمفكر والأكاديمي إم بي عبدالصمد صمداني.

ومن عالم ريادة الأعمال، يستضيف المعرض مانوج فاسوديفان، خبير إعداد القيادة، وكيه في شمس الدين، رائد الأعمال الحائز عدداً من الجوائز تقديراً لجهوده في تثقيف المقيمين الأجانب من غير الهنود وتعزيز قدراتهم في التخطيط المالي.