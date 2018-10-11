مجلة تابعة لـ «مصر للطيران» تعتذر عن مقابلة مع درو باريمور

المصدر: القاهرة - رويترز

اعتذرت مجلة تابعة لشركة مصر للطيران، أول من أمس، عن مقابلة مع الممثلة الأميركية، درو باريمور، أثارت جدلاً في ظل تشكيك كثيرين على موقع «تويتر» في أن المقابلة حقيقية.

وانتشر المقال، الذي يضم المقابلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر قارئ متشكك صورة له. ويبدأ المقال بالقول «بعد أن عانت من عدم الاستقرار في علاقاتها لمعظم حياتها» قررت باريمور «أن تأخذ مؤقتاً إجازة مفتوحة لكي تلعب أهم دور في حياتها كأم»، وكانت الاقتباسات المنسوبة للممثلة بلغة إنجليزية ركيكة.

ونشرت رئيسة تحرير مجلة «حورس» رسالة، أول من أمس، توحي بأن المشكلة جاءت من الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية والعكس.