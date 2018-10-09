عبدالله الطيب «شخصية» معرض الخرطوم للكتاب

المصدر: الخرطوم - رويترز

يحتفي معرض الخرطوم الدولي للكتاب، في دورته الـ14، التي تنطلق الأسبوع المقبل، بالباحث والناقد السوداني عبدالله الطيب (1921-2003)، الذي اختير «شخصية المعرض». وقالت اللجنة العليا للمعرض إن هذا الاختيار جاء «تقديراً لجهود العلامة البروفيسور عبدالله الطيب العلمية، المتميزة وإسهاماته الأدبية الكثيرة في شتى المجالات، بجانب إسهاماته الأكاديمية».

ولد عبدالله عبدالله الطيب بقرية التميراب غرب الدامر في يونيو 1921، وتعلم بمدارس كسلا والدامر وبربر وكلية جوردون التذكارية بالخرطوم، ونال درجة الدكتوراه من جامعة لندن. عمل بالتدريس في جامعة أم درمان الأهلية وكلية جوردون التذكارية وجامعة بخت الرضا وجامعة الخرطوم، وغيرها. تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الخرطوم من 1961 إلى 1974، وكان مديراً لجامعة الخرطوم من 1974 إلى 1975، وأول مدير لجامعة جوبا من 1975 إلى 1976. نال جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي عام 2000، مناصفة مع المصري عزالدين إسماعيل عبدالغني. أصدر عشرات المؤلفات في الشعر والفكر والأدب، منها «المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها»، و«الطبيعة عند المتنبي»، و«بين النير والنور»، و«مع أبي الطيب». وتقام الدورة الـ14 من المعرض في الفترة من 17 إلى 29 أكتوبر الجاري، بأرض المعارض في منطقة بري.