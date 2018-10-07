عطيات الأبنودي.. غياب مخرجة لمست جوهر البسطاء

المصدر: القاهرة - رويترز

نعت وزارة الثقافة المصرية ومؤسسات سينمائية وفنية مخرجة الأفلام التسجيلية، عطيات الأبنودي، التي توفيت، أول من أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاماً.

وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، في بيان، إن الراحلة «لمست جوهر البسطاء في أعمالها، ونجحت من خلال أعمالها في إعادة اكتشاف الواقع، وتوعية الجمهور للعمل على تغييره إلى الأفضل».

كما نعى المخرجة الراحلة المركزُ القومي للسينما الذي قرر بشكل عاجل إطلاق اسمها على الدورة المقبلة من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في 2019.

ولدت عطيات عوض محمود خليل في 1939 وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1963، إلا أن شغفها بالسينما دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للسينما الذي تخرجت فيه عام 1972. اكتسبت عطيات اسم الأبنودي بعد زواجها من الشاعر، عبدالرحمن الأبنودي، الذي استمر 12 عاماً قبل أن ينفصلا.

أسست شركة «أبنود فيلم»، واهتمت في كل أفلامها برصد الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة في مصر.

ومن أفلامها التسجيلية «حصان الطين» و«أغنية توحة الحزينة» و«الساندوتش» و«بحار العطش»، و«الأحلام الممكنة» و«اللي باع واللي اشترى» و«أحلام البنات»، و«أيام الديمقراطية» و«قطار النوبة». وكتبت ابنتها، أسماء يحيى الطاهر، على حسابها بموقع «فيس بوك»: «ماما فكت قيود جسمها اللي حاصرها وروحها راحت لربنا.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة».