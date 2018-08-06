«صيفي ممتع بالقراءة» حافل بالقصص والفائدة

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أطلقت مكتبة الموروث التابعة لمعهد الشارقة للتراث برنامجها الصيفي، تحت شعار «صيفي ممتع بالقراءة»، الذي يستمر إلى يوم الخميس المقبل، ويستهدف الأطفال من عُمر سبعة أعوام إلى 12 عاماً، إذ يهدف إلى تشجيع الأطفال واليافعين على ممارسة القراءة، وجعلها عادة يومية، وغرس حب الكتاب في نفوسهم، من خلال العديد من الأنشطة التي ستُقدم خلال البرنامج.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم، إن «القراءة تعد مؤشراً على تقدم الأمم وازدهارها، لذلك يسعى المعهد إلى غرس هذه الثقافة وتوظيف أوقات فراغ الأطفال خلال العطل، من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات الصيفية، لتعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع».

يشار إلى أن البرنامج يشتمل على فعاليات عدة، مثل قراءة، وتبادل القصص والكتب، لتنمية مهارات التعاون والتواصل بين الأطفال، وتقديم فقرة لـ«عام زايد»، وفقرة الحكواتي، إضافة إلى ورش متنوعة.