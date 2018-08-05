ماعز يفاجئ «بويز» ويلتهم كل ما في طريقه

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

ظهر قطيع من العشرات من الماعز فجأة في حي سكني في بويز بولاية إيداهو الأميركية، تاركاً السلطات المحلية في حالة ذهول وارتباك مؤقت على الأقل بعدما أكلت الحيوانات كل ما هو في طريقها.

ووفقاً لما ذكرته قناة «كيه تي في بي» التلفزيونية المحلية، تعاملت السلطات في المدينة الواقعة شمال غرب الولايات المتحدة مع هذه المفاجأة التي ظهرت في وقت مبكر من صباح أول من أمس، بشاحنة واحدة من إدارة السيطرة على الحيوانات، لكن سرعان ما ثبت أن هذا غير كافٍ.

وفي وقت لاحق، وصلت طواقم من شركة تدعى «وي رينت جوتس» المعنية بتأجير الماعز من أجل إزالة الأعشاب، إلى مكان الحادث، والتي يتبعها القطيع، وبدأت في تحريك الحيوانات في المركبات من أجل إخراجها من المروج الأمامية للسكان، حيث وقف السكان لالتقاط الصور في مشهد تناقصت فيه أعداد الشجيرات بشكل سريع.

وتقوم الشركة بتأجير الماعز للمساعدة على إزالة الأعشاب والحشائش من الحقول بشكل جزئي لمنع الحرائق. ويبدو أن القطيع هرب بطريقة ما من منطقته المقصودة وشق طريقه عبر أحد الأحياء المحلية.