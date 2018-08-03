جينفر آنستون: غير المنجبات لسن «سلعاً تالفة»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قالت الممثلة الأميركي جينفر آنستون: «إن قلبها لم ينفطر عقب انفصالها عن زوجها الممثل جاستين ثيرو». وأوضحت جينفر (49 عاماً) في حوار مع مجلة «إن ستايل» الأميركية في عددها الذي سيصدر في سبتمبر المقبل: «إنه من الظلم اعتبار أن السيدات اللاتي لم يؤسسن أسرة وغير المنجبات لسن (سلعاً تالفة)»، مشيرة إلى أن سبباً طبياً ربما يكون وراء عدم حملها.

وأضافت: «الأفكار الخاطئة التي يتم تداولها بشأني مثل (‏جينفر لا تستطيع الاحتفاظ برجل، وترفض الإنجاب لأنها أنانية ولا تفكر إلا في عملها)‏، هذا ما يفطر قلبي ويجعلني حزينة».

وكانت جينفر قد انفصلت عن جاستين العام الماضي. ويشار إلى أن جينفر كانت متزوجة من الممثل براد بيت لمدة خمسة أعوام، ثم انفصلا بعدما كشفت تقارير وجود علاقة بين براد والممثلة أنجلينا جولي، كما واعدت جينفر الممثلين فينس فون وجون ماير وممثلين آخرين. وقالت جينفر: «هذه افتراضات طائشة.. لا أحد يعلم ما يجرى وراء الأبواب المغلقة». وأضافت: «لا أحد يفكر في مدى حساسية أمر إنجاب الأطفال بالنسبة لي ولشريكي».

وأوضحت: «هم لا يعلمون ما مررت به من الناحية الطبية والنفسية»، مشيرة إلى أنها ربما لديها مشكلات في الإنجاب.

وأكملت: «هناك ضغط على النساء لكي يصبحن أمهات، إذا لم يصبحن كهذا، يتم وصفهن بأنهن (سلع تالفة).. ربما الغرض من وجودي على الأرض ليس الإنجاب. ربما لدي أمور أخرى يجب أن أفعلها». وأكدت آنستون أنها لا تملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشار إلى أن جينفر تقوم حالياً بتصوير فيلم «مردر ميستري» مع الممثل آدم ساندلر، ومن المقرر صدروه العام المقبل.