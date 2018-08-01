«اليمن في أسبوع».. ساعة مع إنجازات «الشرعية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت قناة «أبوظبي» عرض البرنامج الإخباري «اليمن في أسبوع»، الذي يستعرض بشكل أسبوعي آخر وأبرز المستجدات على الساحة اليمنية.

ويأتي البرنامج ليكون محصلة للأحداث في اليمن خلال أسبوع، حيث يتناول لمدة ساعة كاملة أبرز الأخبار والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية اليمنية، مستعرضاً إنجازات العمليات العسكرية للقوات الشرعية، بدعم من التحالف العربي، في التصدّي للميليشيات الحوثية الموالية لإيران ودحرها، في إطار عملية «إعادة الأمل»، آخرها تلك التي تتحقق بشكل يومي في معركة تحرير مدينة الحديدة.

وقال المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في «أبوظبي للإعلام»،

عبدالرحمن عوض الحارثي: «تحرص شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي على أن تكون المصدر الإخباري الأول لمجريات الحرب، وإنجازات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وذلك للمشاهد العربي المتابع لآخر المستجدات وتطورات العمليات العسكرية، الذي يبحث عن مصدر موثوق للأخبار الواردة من الجبهات الأمامية».

وأشاد الحارثي بفريق مراسلي شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي الموفدين إلى اليمن، لتغطية كل جوانب الحرب اليمنية العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، الذين سيدعمون البرنامج بتقارير يومية من قلب الحدث، مستفيدين من أحدث تكنولوجيا البث والتصوير التي جرى تزويدهم بها.

ويعرض البرنامج - الذي يعده مركز الأخبار في أبوظبي - مجموعة من التقارير الميدانية الحصرية، وغيرها التي تحلل مستجدات المشهد اليمني المتسارعة، حيث يعمل على إعدادها فريق من المراسلين على الأرض في مختلف الجبهات والمناطق، وبإشراف نخبة من المتخصصين في الشؤون اليمنية. ويستضيف البرنامج خبراء في المشهد اليمني على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الذين يقدّمون قراءات مختلفة لتطوّرات الأوضاع، إلى جانب خبراء عسكريين لتقييم مسار العمليات العسكرية، وأهمية الإنجازات المتلاحقة لقوات عملية «إعادة الأمل». من جانب آخر، يواصل البرنامج الحواري التحليلي «عين على اليمن» بثه من الأحد إلى الخميس، في التوقيت نفسه، ليبقى المتابع في صلب الحدث، وعلى اطلاع على مجريات وسير العمليات العسكرية، وما يصاحبها من تطوّرات اجتماعية وإنسانية واقتصادية.