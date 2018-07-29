«فيس بوك» تعلق حساب مذيع «متنمّر»

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة «فيس بوك» إنها علقت الحساب الشخصي لمذيع أميركي يؤمن بنظرية المؤامرة ويروج لها، مضيفة أن الخطوة ترجع إلى خطابه الذي ينطوي على تنمر ويثير الكراهية.

وأشارت إدارة «فيسبوك» إلى أنها أوشكت كذلك على شطب الصفحات المتعلقة بالمذيع، أليكس جونز، وبموقعه الإلكتروني «إنفو وورز» من على الشبكة.

وأوضحت «فيس بوك» أنها حجبت الحساب الشخصي للمذيع لمدة 30 يوماً، بعد أن حمّل أربعة مقاطع فيديو مخالفة لمعايير الموقع على صفحات ذات صلة به وبموقعه «إنفو وورز».

وأضافت في بيان أن مقاطع الفيديو حُذفت، وأنها اقتربت من حجب صفحة موقع «إنفو وورز» والصفحات ذات الصلة بجونز، نظراً إلى انتهاكات لمعايير «فيس بوك» في الآونة الأخيرة.

وقالت «فيس بوك»: «معايير مجتمعنا تنصّ بوضوح على أننا نحظر المحتوى الذي يشجع على الإيذاء الجسدي (التنمر)، أو يهاجم أي شخص بسبب انتمائه الديني، نحذف المحتوى الذي ينتهك معاييرنا بمجرد علمنا به».

ودافع جونز عن مقاطع الفيديو التي قام بنشرها ووصفها على «تويتر» بأنها «ضرورية لليبرالية».