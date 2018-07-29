عروض شيقة وجوائز للمتسوّقين في «صيف دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتواصل في مراكز التسوّق عروض مهرجان «مفاجآت صيف دبي» الفنية والترفيهية والخصومات الكبرى، وسط إقبال كبير من السائحين والمواطنين والمقيمين.

ويقدم مركز «ميركاتو» دبي عروض السيرك المبهرة، والعروض الترويجية، خلال مفاجآت صيف دبي، حتى الرابع من أغسطس، وتضج أروقة المركز التجاري بأجواء مهرجان السيرك المبهرة التي تنشر الفرح والبهجة في كل مكان.

ويستمتع الزوار بمشاهدة عروض السيرك المفعمة بالحيوية والحركات البهلوانية المذهلة، مثل عرض «بولا بولا»، والعرض التعبيري الثنائي «أداجيو ديو»، وعرض الفقاعات، إضافة إلى عائلة البهلوانيين على الدرّاجة الأحادية، فضلاً عن كثير من عروض السيرك الكوميدية الشيقة، وألعاب الخفة التي تذهل الحضور.

كما ينظم المركز ورش عمل السيرك الخاصة بالأطفال، حيث تقنيات التلاعب بالكرات والمهارات البهلوانية والعروض المتجولة.