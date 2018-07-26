للنساء.. هذه أخطاء موضة في الصيف ..تعرفي عليها

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قالت مستشارة المظهر الألمانية كاتارينا شتارلاي إن نساء كثيرات يقعن في بعض أخطاء الموضة في فصل الصيف، ما يُفسد أناقة المظهر العام.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب. أ" عن شتارلاي قولها أن بروز الجوارب القصيرة من حذاء الباليرينا يندرج ضمن أكثر هذه الأخطاء شيوعا. لذا ينبغي التخلي عن الجوارب القصيرة عند ارتداء الباليرينا. ولمنع التعرق يمكن استخدام مزيل عرق مخصص للأقدام أو بودرة الأطفال.

ومن الأخطاء الأخرى بروز حمالات مشد الصدر عند ارتداء ملابس بيضاء أو ذات ألوان فاتحة. ولتجنب ذلك ينبغي ارتداء مشد صدر بإحدى درجات "النيود"، أي يكتسي بلون البشرة.

ومن المحظورات أيضا ارتداء قطع فوقية ضيقة أو قصيرة على الرغم من امتلاء الخصر؛ نظرا لأن هذه القطع تسلط الأضواء على المواضع الممتلئة على الجانبين.

وأشارت شتارلاي إلى أن أكثر الأخطاء فداحة ارتداء تنورة قصيرة للغاية على الرغم من عيوب السيقان، موضحة أن أناقة التنورة القصيرة للغاية مرهونة بالتمتع بسيقان ممشوقة ورشيقة وخالية من أية عيوب شكلية كالأوردة العنكبوتية مثلا. وفي هذه الحالات يُفضل ارتداء بنطال ذي خامة صيفية انسيابية وفضفاضة.