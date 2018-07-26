6 فعاليات مشوقة لـ «صيف دبي» نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل مفاجآت صيف دبي إتاحة العديد من خيارات الترفيه والمتعة في أنحاء المدينة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وأعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قائمة بأبرز ستة أنشطة يمكن الاستمتاع بها، تشمل تخفيضات شيقة في سيتي سنتر مردف، وعروضاً تفاعلية للأطفال في شتى أنحاء دبي، وفرصة الفوز بالعديد من الجوائز الفورية، من خلال «أكشاك هواتف المفاجآت» في دبي مول.. وهي على الشكل التالي:

1- صفقة اليوم

يجدر بالمتسوقين البقاء مطلعين على عروض «صفقة اليوم»، التي تقام في موقع تسوق معين كل يوم، الأمر الذي يمنحهم فرصة الحصول على مجموعة من المنتجات بأسعار مخفضة، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى نفاد الكمية، ولن يتم الكشف والإعلان عن العرض إلا قبل 24 ساعة، وذلك لإضافة التشويق والحماس للحدث، والتشجيع على متابعة مستجدات مفاجآت صيف دبي في مواقع التواصل الاجتماعي.

2- أكشاك هواتف المفاجآت

يمنح دبي مول، حتى الرابع من أغسطس المقبل، تجربة حصرية للزوار والمقيمين، تتمثل في الرد على الهاتف في أكشاك الهواتف الموجودة بمختلف أنحاء المركز، والإجابة عن السؤال المطروح عليهم من قبل المتصل، وتتيح الإجابة الصحيحة فرصة الحصول على جوائز قيمة وفورية.

3- عرض «تويز»

تعد عطلة نهاية الأسبوع المقبلة الفرصة الأخيرة لمشاهدة عرض «تويز» الشيق، الذي تروى فيه قصة طفلين يستكشفان الرحلة السحرية للألعاب، من خلال مشاهدة الرسوم المتحركة وفيديو ثلاثي الأبعاد. يقام العرض ثلاث مرات في اليوم، من الساعة الـ6 حتى الـ10 مساءً يوم 28 يوليو الجاري.

4- عرض «لابيرل»

تتاح للزوار والمقيمين في «لابيرل» فرصة الاستمتاع بعرض يومي منظم من قبل المخرج المسرحيّ العالميّ فرانكو دراغون، والذي يجمع بين الأداء الفني والإبداع البصري والتقني، ويضم مسرحاً مائياً، تصل سعته إلى 2.7 مليون لتر من الماء، وذلك مقابل خصم نسبته 50% على أسعار التذاكر، خلال مفاجآت صيف دبي.

5- تسوق واربح

لم يتبقَّ على انتهاء مفاجآت صيف دبي إلا أسبوعان، لذا يجدر بالمتسوقين التوجه إلى مجموعة مراكز التسوق في دبي، التي لاتزال تقدم سحوبات «تسوق واربح سيارة الأحلام»، التي تتيح لهم فرصة ربح واحدة من ست سيارات فخمة، وذلك من خلال التسوق بقيمة 200 درهم في أيٍّ من مراكز التسوق المشاركة، حيث يمكن تقديم إيصالات التسوق إلى مكتب خدمة العملاء، للحصول على تذكرة السحب الأسبوعية، التي تسمح لهم بفرصة الفوز بسيارة إنفينيتي Q50.

6- أنشطة عائلية

لاتزال العديد من الوجهات السياحية والمراكز التجارية مستمرة في تقديم الأنشطة والفعاليات، إذ يقدم فستيفال سيتي مول لزواره فرصة مقابلة شخصيات ليغو المشهورة، ابتداءً من الساعة الـ2 مساءً حتى الـ10 ليلاً، أما حديقة وايلد وادي المائية، فتتيح لمحبي الألعاب المائية فرصة تجربة مجموعة من الألعاب المائية بخصم مميز، ويمكن لزوار «لامير» المشاركة في تحدي الشاطئ، باستعمال الرشاشات البلاستيكية لقضاء أوقات مرح.