«وارنر براذرز - أبوظبي».. رحلة ترفيهية إلى عالم الطفولة

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

قال رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال» رئيس مجلس إدارة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، إن «أبوظبي ستشهد، خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة جديدة في عالم الترفيه والثقافة، بما يسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات السياحة في الإمارة خلال الفترة المقبلة». لافتاً إلى أن النمو في مجال السياحة هذا العام بلغ 10%، مقارنة بالعام السابق، وفي الصيف بلغت الزيادة 6%، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة مع افتتاح «عالم وارنر براذرز»، بما يوفره من تجربة ترفيه داخلي في أجواء تتغير في كل منطقة من المناطق التي يضمها. كما توقع أن يسهم المشروع في زيادة معدل إقامة السائح في جزيرة ياس وأبوظبي، حتى يتمكن من زيارة المعالم المهمة التي تتضمنها الإمارة.

وأوضح المبارك، في لقاء صحافي مع وسائل إعلام محلية عقب جولة في «عالم وارنر براذرز»، أمس، أن «استراتيجية أبوظبي للسياحة الترفيهية ليست جديدة، فقد بدأ العمل عليها منذ 10 سنوات، بهدف أن تكون مدينة ترفيهية كاملة، من خلال إقامة مشروعات كبرى عليها، بدأت بـ(عالم فيراري) ثم (ياس ووتر وورلد) و(عالم وارنر براذرز)، الذي يفتح أبوابه للزوار اليوم، إضافة إلى مشروع (كلايم) المقرر افتتاحه في العام المقبل، ويعدّ أكبر مشروع للقفز الحر الداخلي (سكاي دايفينج أن دور) في العالم، ومشروع المدينة المائية (سي وورلد أبوظبي)، بما يمثل عالماً ترفيهياً متكاملاً يسهل التنقل بين مشروعاته، خصوصاً أن جزيرة ياس تتميز بموقعها بالقرب من مطار أبوظبي، ولا يفصلها عن مدينة أبوظبي سوى 15 دقيقة، وعن دبي 45 دقيقة».

واعتبر المبارك أن أهم ما يتميز به المشروع الجديد هو أنه يناسب جميع أفراد العائلة، ويعيد زواره إلى مرحلة الطفولة، من خلال اللعب والانطلاق مع شخصيات ارتبط بها الجميع منذ الطفولة، مثل «توم وجيري» وغيرهما.

وأشار إلى أن جزيرة ياس استقطبت في العام الماضي 27 مليون زائر، ومن المتوقع ارتفاع العدد بشكل كبير خلال العام الجاري، بعد افتتاح المدينة الجديدة، وافتتاح المشروعات السكنية الجديدة بها، مثل «وست ياس» و«أنسام»، مشيراً إلى أن «عالم فيراري» استقطب أكثر من مليون زائر في 2017، ومن المتوقع أن يشهد «وارنر براذرز» مزيداً من الإقبال، لما يتضمنه من شخصيات مشهورة في عالم الرسوم المتحركة، وصناعة الترفيه، ولها جمهور عريض.

مكانة متميزة

وأشار وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سيف سعيد غباش، إلى أن اختيار استديوهات «وارنر براذرز» إمارة أبوظبي لإقامة أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم تحمل علامتها العريقة في عالم الإنتاج السينمائي المشوق، يعكس المكانة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في عالم الترفيه، وجذب الاستثمارات السياحية العالمية، بما يتوافق مع الخطط التي يجري العمل على تطويرها لجذب مزيد من السياح إلى الإمارة، التي تمضي قدماً في تنفيذ خططها الاستراتيجية. وقال: «من المتوقع أن يسهم افتتاح عالم (وارنر براذرز- أبوظبي) في جزيرة ياس في زيادة تدفق السياحة العائلية والسياحة الترفيهية من السوق الداخلية، والمنطقة على حد سواء، إذ تعدّ المدن الترفيهية المغلقة من الوجهات المحببة للعائلات، خصوصاً خلال أشهر الصيف، وفي وقت يشهد نمواً في أعداد السياح، خصوصاً مع تخفيضات الرسوم الفندقية والبلدية، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر». وأضاف أن «تعدّد الوجهات الترفيهية في الإمارة يضمن طول مدة الإقامة والإنفاق، ما يعني نمو أكبر لعائدات القطاع السياحي، الذي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي».

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة في الدائرة، سلطان المطوع الظاهري: «يعدّ افتتاح (عالم وارنر براذرز - أبوظبي) دفعة قوية للقطاع السياحي في إمارة أبوظبي، فقد حققت السياحة الترفيهية والعائلية نتائج مشجعة، ووجود معلم سياحي عالمي بهذا الحجم سيعزز من مكانة الوجهة المفضلة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع وجود وجهات عالمية مرموقة في المكان نفسه،

تضم مدينة «عالم وارنر براذرز - أبوظبي»، من خلال مناطقها الست، وهي: «وارنر براذرز بلازا» و«متروبوليس» و«غوثام سيتي» و«كرتون جانكشن» و«بيدروك» و«ديناميت غالتش»، 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وعروضاً حية، لتقدم لضيوفها باقة واسعة من التجارب الآسرة. وتتميز كل منطقة بالعديد من منافذ بيع المأكولات والمشروبات الراقية، بما يشمل الوجبات السريعة والمطاعم والمقاهي التي تلبي كل الأذواق، علاوة على المتاجر المختلفة ذات التصميم الفريد.

مشروعات متعدّدة

قال محمد خليفة المبارك: «إن أبوظبي ستشهد إطلاق مشروعات جديدة كل عام، خلال السنوات الخمس المقبلة، سواء من خلال (ميرال)، أو (دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي)، حيث يشهد العام المقبل إطلاق (متحف قصر الحصن)، ومشروع (كلايم)، والبدء في مشروع (سي وورلد أبوظبي)».

أرقام

تضم المدينة الترفيهية 20 مطعماً و22 متجراً و29 لعبة مختلفة تناسب مختلف الأعمار، حيث يتاح بعضها أمام الجميع، بينما تطبق شروط الحد الأدنى للطول على بعضها الآخر. ويبلغ سعر تذكرة دخول المدينة 295 درهماً للشخص الواحد، كما تتوافر بطاقات متعددة، مثل البطاقة السنوية الحصرية، وبطاقة «ياس باركس» السنوية وغيرهما.

• 295 درهماً سعر تذكرة الدخول للشخص الواحد.