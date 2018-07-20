بالصور ..يسقط من شرفة البرلمان الأردني احتجاجا .. والرزاز يتدخل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا يحاول القفز من شرفة البرلمان الأردني وسط تدخل من رجال الأمن ، وذلك بالتزامن مع جلسة منح الثقة أمس لحكومة عمر الرزاز الجديدة.

وظهر الرجل جالسا في شرفة قاعة مجلس النواب الأردني ، محاولاً القفز وهو يصيح محتجا ومهددا امام رئيس الوزراء والنواب برمي نفسه قبل ان يتدلى لثواني ويسقط ارضا رغم محاولات رجال الأمن الامساك به، حيث التقطه موظفو المجلس والنواب في الأسفل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المحتج كان يريد التحدث مع الرزاز، حيث قال بصوت مرتفع إنه يطلب لقاء رئيس الوزراء فما كان من الرزاز إلا ترك منصة الحديث والتوجه نحوه للحديث معه والخروج به خارج البرلمان.

وحصل الرزاز الذي كلّف بتشكيل الحكومة على وقع احتجاجات شعبية ضد قرارات اقتصادية في يونيو الماضي، على 79 صوتا بالثقة، مقابل حجب 42 نائبا، فيما أعلن نائبان اثنان امتناعهما عن التصويت وغاب 6 نواب عن الجلسة، بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.