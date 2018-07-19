مواطن سعودي لم ينم من 30 عاما

المصدر: دبي- الإمارت اليوم

قد تبدو القصة خيالية وغير قابلة للتصديق، إلا أن وسائل إعلام سعودية ومواقع ومنصات تداولت قصة المواطن السعودي سعود محمد محسن الغامدي من سكان منطقة الباحة لم يذق طعم النوم منذ 30 عاما.

وأشارت صحيفة "سبق" السعودية أن "الحالة قد لا يصدقها الكثيرون إلا أنها واقع عاشه هذا المواطن". وبين الغامدي لـ"سبق" أنه أمضى قرابة 30 عاما لم يرقد، وأن الحالة ألمت به فجأة عندما كان في مهمة عسكرية، إذ يعمل في السلك العسكري، وأمضى قرابة عشرين يوما وهو لم يرقد، وبعد إنهاء المهمة عاد للمستشفى لمعرفة حالته وإعطائه العلاج اللازم إلا أنه لم يجد أي مستشفى يشخص حالته ويعطيه العلاج المناسب.

وأضاف المواطن السعودي: "أمضيت سنوات عدة وأنا أتردد على المستشفيات دون نتيجة حتى شكلت لجنة طبية من أربع دول لدراسة حالتي، ومعرفة أسبابها، إلا أن اللجنة قررت أنه لا علاج لي، لكنها بينت أن مشكلتي الأساسية هي الاكتئاب، ولا سبيل لي إلا بإعطائي المهدئات التي لا نفع لها لتجعلني أنام".

وبين المواطن، حسب الصحيفة، أنه "لا يريد من الدنيا أي شيء سوى مساعدته وإرشاده لأي مكان قد يجد علاجه فيه، ليعيش الحياة الطبيعية كما يعيشها غيره من البشر العاديين.