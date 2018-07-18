«سيدات الشارقة» تدرّب موظفيها على الإسعافات الأولية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت فروع نادي سيدات الشارقة، بالتعاون مع مستشفى الزهراء، دورة إسعافات أولية لرفع مستوى الوعي والثقافة الصحية لدى موظفيها، انطلاقاً من حرصها المستمر على تأهيل كوادر عاملة مؤهلة وقادرة على التعامل مع حالات الطوارئ والحوادث، لتجهيزهم للتعامل مع الحالات الطارئة، للإسهام في إنقاذ حياة الأشخاص المصابين والتخفيف من حدة إصابتهم.

وتناولت الدورة، التي قدمها الدكتور مبايا، من مستشفى الزهراء، أساسيات الإسعافات الأولية، ومبادئ العناية الطبية الأولية وإنعاش القلب والرئة، وإجراء التنفس الاصطناعي في الحالات الطارئة. وتضمنت الدورة مجموعة من التدريبات النظرية والتطبيقية الكفيلة بتعليمهم المهارات اللازمة حول كيفية التصرف في الحالات الطارئة، إضافة إلى التعرف على دور ومسؤولية المسعفين في تقييم الحوادث، والتعرف على أعراض الحالة، لضمان تقديم الدعم اللازم قبل وصول المسعفين الاختصاصيين أو الذهاب إلى المستشفى.

وقالت رئيسة قسم الموارد البشرية والمالية، مريم عبدالله: «يأتي تنظيم دورة الإسعافات الأولية لموظفي فروع نادي سيدات الشارقة، انطلاقاً من حرصنا المستمر وأولياتنا الهادفة إلى المحافظة على صحة العاملين والزوار في فروعنا، وتثقيفهم بممارسات العناية الطبية الأولية في الحالات الطارئة، وتأهيلهم للتعامل السليم مع مختلف الحالات الصحية التي قد يواجهونها داخل الفروع، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية معرفة الإسعافات الأولية لدى جميع أفراد المجتمع الإماراتي».