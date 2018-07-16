«جاغوار» هارب يفترس 6 حيوانات

المصدر: نيو أورليانز - رويترز

هرب نمر من نوع الجاغوار من موئله في حديقة أودوبون في نيو أورليانز بالولايات المتحدة، أول من أمس، وقتل ستة حيوانات قبل الإمساك به، ما أجبر الحديقة على إغلاق أبوابها لبقية النهار.

وقالت الحديقة إنه تم الإبلاغ عن هروب الجاغوار الذكر في نحو الساعة 7:20 صباحاً عندما كانت الحديقة مازالت مغلقة أمام الجمهور. وافترس النمر أربعة حيوانات من الألبكة الشبيهة باللاما وطائر إيمو وثعلباً في موائل قريبة، قبل أن يتمكن فريق بيطري من الحديقة من تخديره بعد أقل من نصف ساعة. وقالت الحديقة إنه لم يصبّ أي إنسان في هذه العملية. ولم يتضح على الفور كيف استطاع النمر الخروج من موئله، وقال مسؤولو الحديقة إنهم يحققون في هذا الأمر.

وقال المسؤولون إن من المرجح أن يكون هجوم الجاغوار على الحيوانات الأخرى يتعلق بالسيطرة على الأرض، وليس ناجماً عن رغبة في الاصطياد من أجل الطعام.