ملتقى السمالية الصيفي: هذا ما كان يحبه زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت في أبوظبي فعاليات الأسبوع الثاني لملتقى السمالية الصيفي 2018، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، ويستمر حتى 19 من الشهر الجاري، حيث لعبت المراكز النسائية، ومنها السمحة والعين ومركز أبوظبي النسائي، في فعاليات الملتقى، دوراً مهماً ومشاركة فعالة بأماكن مختلفة عدة في أبوظبي والعين.

في معرض «شعوب الصحراء» نتعرف كيف عاش أجدادنا.

وتضمنت الفعاليات المشغولات اليدوية كالغزل والتلي والسدو، وصنع الأكلات الشعبية، كما قامت الطالبات بممارسة نشاطات رياضية ترفيهية عدة، كاللعب والرسم والحناء، وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم، وأقيمت محاضرات توعوية تراثية عدة حول أهمية التراث وكيفية المحافظة عليه.

وتحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، قام مركز أبوظبي النسائي بالمشاركة في مبادرة «امنح حقيبتك لغيرك»، التي تهدف إلى جمع الحقائب المدرسية المستعملة لمنحها لطلاب العلم المحتاجين، وذلك تحت إشراف جمعية أصدقاء البيئة.

من جانب آخر، زار مركز العين النسائي حديقة الحيوانات في مدينة العين، حيث اطلعت الطالبات على خمسة معارض أقيمت داخل الحديقة، وتعرفن في قاعة تكريم الشيخ زايد على أربع قصص ملهمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما اطلعت الطالبات على تاريخ أبوظبي الجيولوجي، الذي يعود إلى أكثر من ٥٠٠ عام من خلال معرض «صحراء أبوظبي عبر الزمن»، وفي معرض «عالم أبوظبي الحي» تعرفن على الأرض التي نعيش عليها، وفي «شعوب الصحراء» شاهدن كيف عاش أجدادنا الذين كانوا يستخدمون الموارد الطبيعية النادرة، وفي النهاية تجولن في معرض نظرة حول المستقبل وكيفية تحقيق التوازن المستدام من خلال اعتماد الاستدامة كنمط حياة وثقافة شخصية.

وفي المراكز الشبابية، شهد الأسبوع الماضي للملتقى عدداً من الأنشطة، تنوعت بين برامج جزيرة السمالية بأبوظبي والزيارات التي نظمت لعدد من المعالم التراثية والثقافية والرياضية. حيث تواصلت بجزيرة السمالية أنشطة الواجهة البحرية التي شهدت جلسات تراثية، وتطبيقات عملية، وجولات بالسفينة التراثية، كما تعلم الطلاب عن عتاد المطية، وتلقوا شرحاً عملياً عن فلق المحار. فيما تواصلت أنشطة الهجن والفروسية لتعليم الطلاب مهارات ركوب الخيل والإبل.

وفي السياق نفسه، انتظمت في مركز العين التابع لنادي تراث الإمارات برامج عدة، حيث نظم المركز زيارات إلى قصر المويجعي، وأكاديمية بوذيب للفروسية، بجانب تنظيمه أنشطة ميدانية ومحاضرات تراثية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي - إدارة مدارس الشرطة.

كما نظم مركز السمحة التابع للنادي عدداً من الأنشطة الشاطئية بمعسكر الطويلة، شملت كرة القدم، والكرة الطائرة، والسباحة، والمسابقات. بينما شهد مسبح إدارة الأنشطة بنادي تراث الإمارات عدداً من المناشط ضمن فعاليات الملتقى.

وتستأنف اليوم فعاليات ملتقى السمالية الصيفي 2018 في أسبوعه الثالث، بعدد من الزيارات الميدانية للطلاب والبرامج على جزيرة السمالية ومعسكر الطويلة، ويشمل البرنامج زيارات إلى متحف اللوفر أبوظبي، ومسجد الشيخ زايد، والأرشيف الوطني، بجانب الأنشطة الشاطئية والبحرية.

