«فن أبوظبي» يطلق النسخة الثانية من «الفن + التكنولوجيا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعا برنامج ورش عمل الإقامة الفنية «الفن+التكنولوجيا» طلاب جامعة خليفة للانضمام إلى كوكبة من الفنانين العالميين المعاصرين، لتصميم أعمال فنية إبداعية في إطار مبادرات البرنامج الذي يقام على مدى عام كامل، بالتعاون بين الجامعة ومعرض «فن أبوظبي» بهدف تعريف المجتمع بأحدث الممارسات الفنية المبتكرة.

وبالتعاون مع الفنان الصيني المعاصر فنغ مينجبو وشركة «نومينون» والفنانة الإماراتية آلاء إدريس، أثمر البرنامج عن باقة من المشاريع المتميزة التي تجمع بين الفن والتكنولوجيا، حيث سيكشف الفنانون أيضاً عن الأعمال الفنية المستوحاة من هذه الورش خلال معرض فن أبوظبي لهذا العام.

وانضم طلاب الهندسة والعلوم في جامعة خليفة إلى شركة الأبحاث والتطوير «نومينون» على مدار خمسة أيام في شهر يونيو الماضي، لإبداع منحوتة تفاعلية تستجيب للحرارة والتواصل قريب المدى ضمن ورشة عمل «مجسم غامض». وتتخصص شركة التكنولوجيا البلجيكية، التي أسسها كارل دي سميت، في إنشاء منحوتات متحركة باستخدام نهج غير مسبوق يتمثّل في دمج تقنية الذكاء الاصطناعي بالأشياء الجامدة، كما تمكّن الطلاب من العمل مع الفنان فنغ مينجبو، الذي شارك في النسخة الأولى للبرنامج في 2017، ليعود مجدداً بمفهوم ورشة عمل جديدة في 2018. وتمحورت ورشة هذا العام حول تطوير تجربة لعشاق الموسيقى عبر إنشاء «حُجرة الكاريوكي» التي سيتم عرضها في حرم جامعة خليفة، وعلى كورنيش أبوظبي، ولاحقاً ضمن معرض فن أبوظبي. وأقيمت الورشة الثالثة من برنامج هذا العام تحت عنوان «بورتريه تجريبية» مع الفنانة آلاء إدريس.